Ein Soldat der israelischen Armee hat geheime Informationen über einen Einsatz in der Westbank auf Facebook veröffentlicht. Der Einsatz wurde daraufhin aus Sicherheitsbedenken abgesagt.

Es ging um die Verhaftung eines Palästinensers in dem kleinen Westbankort Qatanah. Der mittlerweile suspendierte Soldat schrieb auf seinem Profil bei Facebook: "Am Mittwoch räumen wir in Qatanah auf, und am Donnerstag kommen wir – so Gott will – nach Hause." Auch den Namen seiner Einheit, und die Uhrzeit der Aktion veröffentlichte er. Einige Facebook-Freunde, sowie Mitglieder der gleichen Einheit meldeten ihn daraufhin bei einem Vorgesetzten.

Das Militär beschloss den Einsatz abzusagen. Man habe Angst, dass „feindliche Geheimdienste das Internet nach Informationen über die IDF (Israel Defense Force) durchsuchen,“ wie die Jerusalem Post berichtet. Der Vorfall ereignete sich bereits vor einigen Wochen. Der Einsatz wurde mittlerweile nachgeholt.

Der Soldat wurde vom Dienst suspendiert und zu zehn Tagen Militärgefängnis verurteilt.

Vor knapp zwei Jahren kam es schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall. Das Mitglied einer Spezialeinheit beim israelischen Geheimdienst hatte bei Facebook Bilder hochgeladen. Diese zeigten geheime Einrichtungen und Systeme. Der Soldat wurde zu 19 Tagen Militärgefängnis verurteilt.

Die israelische Armee setzt sich zu großen Teilen aus jungen Wehrpflichtigen zusammen, die mit Social-Networks wie Facebook aufgewachsen sind. Während ihrer Zeit bei der Armee veröffentlichen viele von ihnen Fotos im Internet, um im Kontakt mit Freunden und der Familie zu bleiben und sie über ihr Leben zu informieren. Dabei kommt es immer wieder vor, dass neben Kameraden auch geheim gehaltene Ausrüstungsgegenstände und Waffensysteme zu sehen sind.

Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, haben Widerstandsgruppen wie die libanesische Hisbollah auf Facebook auch versucht, Kontakt mit israelischen Soldaten aufzunehmen.

Die Armeeführung hat mittlerweile Richtlinien zum Gebrauch von Facebook für seine Soldaten erlassen. Auch eine spezielle Einheit zur Überwachung des Netzwerks wurde gegründet. Diese soll sicherstellen, dass sich die Veröffentlichung von geheimen Informationen durch Armeeangehörige nicht mehrt.