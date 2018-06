Google hat dem Druck der Regierung in Peking ein Stück nachgegeben: Nutzer von google.cn landen nicht mehr automatisch auf einer unzensierten Google-Webseite in Hongkong. Der Suchmaschinenbetreiber bietet nun unter der Adresse google.cn eine Seite an, von der sich Suchende einerseits manuell nach Hongkong weiterklicken können. Andererseits schaltet die Suchmaske automatisch um, sobald Nutzer etwas in die Suchzeile eingeben wollen. Zudem war am Dienstag auf der Seite der Hinweis zu lesen: "Wir sind bereits nach google.com.hk umgezogen." Bisher landete man direkt nach dem Aufruf von google.cn in Hongkong, ohne klicken zu müssen.

Die Umstellung mag wie eine geringfügige Änderung aussehen, ist aber im Streit mit der chinesischen Regierung durchaus ein Zugeständnis, beziehungsweise ein Kompromiss. Denn damit existiert die Seite google.cn und ist direkt ansteuerbar. Das ist wichtig, weil Google fürchtet, dass die chinesischen Behörden die Geschäftslizenz in China nicht erneuern und google.cn am Mittwoch abschalten könnten – dann nämlich läuft die alte Lizenz zum Betrieb der Seite aus.

Gleichzeitig kann man weiter behaupten, sich nicht einzuschränken und sich nicht der Zensur zu unterwerfen. "Mit dieser Vorgehensweise bleiben wir unserer Verpflichtung treu, die Suchergebnisse auf google.cn nicht zu zensieren", sagte Google-Chefjurist David Drummond in einem Blog der Firma den Hintergrund der Entscheidung. Viele Nutzer in China hätten sich dafür eingesetzt, google.cn am Leben zu erhalten, sagte Drummond.

Das chinesische Außenministerium äußerte sich nicht zu der Entscheidung Googles. China hatte von dem Unternehmen verlangt, politisch von der Regierung nicht gewollte Begriffe und Bilder bei der Suche herauszufiltern und zu blockieren. Eine Zeitlang befolgte Google das, setzte sich damit aber internationaler Kritik aus – insbesondere im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking, wo Hunderte Journalisten sich über den zensierten Internetzugang beschwerten.

Der Suchmaschinen-Betreiber hatte dann Anfang des Jahres angekündigt, sich nicht mehr an der Zensur zu beteiligen und seine Suchmaschine in China notfalls ganz abzuschalten. Als Ursache wurden Hacker-Angriffe aus China genannt, die nach Angaben des Konzerns vor allem auf die E-Mail-Konten von chinesischen Dissidenten abzielten. Gleichzeitig wollte man das Geschäft in dem Land nicht aufgeben und die Büros dort nicht schließen. Google lenkte dann ab März die Besucher seiner chinesischen Seite google.cn automatisch auf die unzensierte Hongkonger Seite google.com.hk um.

In der über Hongkong erreichbaren Suchseite sind Treffer zu chinakritischen Themen zu finden. Allerdings lassen sich viele Fundstellen nicht aufrufen, weil die sogenannte Große Firewall Chinas den Direktzugang zu diesen Webservern blockiert. Seiten wie Wikipedia, YouTube oder die von Menschenrechtsorganisationen sind zwar Bestandteil der Trefferlisten, aber dennoch unzugänglich.