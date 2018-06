Jugendschützer warnen vor Anleitungen zu Selbstverletzungen oder Selbstmord im Internet. Immer häufiger seien im Netz Foren zu finden, die Magersucht verherrlichten oder in denen sich Mitglieder über Suizid-Methoden austauschten, teilte die Zentralstelle der Länder für den Jugendschutz im Internet in Mainz mit. Laut jugendschutz.net tauchten auch immer wieder Videos auf, in denen sich Jugendliche bis aufs Blut ritzten.

Im vergangenen Jahr kontrollierte die Initiative 19.000 Angebote und registrierte dabei 2400 Verstöße gegen den Jugendschutz.

Fast ein Viertel der Verstöße entfiel auf Angebote, die selbstgefährdendes Verhalten wie Magersucht propagieren – doppelt so viele wie im Vorjahr. Das größte Jugendschutzproblem auf deutschen Internetseiten ist mit 42 Prozent weiter die Pornografie. Unzulässige Angebote im Ausland finden sich dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht zum Jugendschutz im Internet zufolge weiterhin vor allem in den USA (52 Prozent).

Der Zentralstelle gelang es eigenen Angaben zufolge, in drei von vier deutschen Fällen zu erreichen, dass die unzulässigen Angebote schnell geändert oder gelöscht wurden. Wollen Anbieter nicht kooperieren, schaltet die Initiative die Kommission für Jugendmedienschutz ein, die Bußgelder verhängen kann. Bei ausländischen Angeboten wird auf die Zusammenarbeit etwa mit Plattform-Betreibern oder internationalen Netzwerke gegen Kinderpornografie gesetzt.

Auf unzulässige Angebote stößt jugendschutz.net durch Hinweise, die sie über eine Hotline erreichen. Außerdem durchforsten die Jugendschützer das Netz gezielt nach unzulässigen Angeboten. 2009 untersuchte das Team beispielsweise, wie "Boy- und Girl-Lover" den Missbrauch von Kindern als normal hinstellten, wie leicht Jugendliche an Videos mit sadistischen Tötungen gelangten oder wie schnell Betreiber auf Beschwerden reagierten.

Die Initiative nutzt ihre Erkenntnisse aus der Recherche auch, um Tipps zur Internetsicherheit für Eltern, pädagogische Fachkräfte und jugendliche User zu erarbeiten: 2009 wurde die Broschüre Chatten ohne Risiko aktualisiert. Dort wurde auch erstmals die Sicherheit von Social Communitys wie SchülerVZ bewertet.