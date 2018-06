Inhalt Seite 1 — Ein bisschen Microsoft Office umsonst Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Lange war die Welt ganz einfach, zumindest wenn man sie auf dem Computer betrachtete. Wer Programme wie Powerpoint, Excel oder Word benutzen wollte, um damit seine Büroarbeit zu erledigen, der musste dafür Geld an Microsoft überweisen. Am 30. August 1992 gab es die erste Windows-Version von Microsoft Office. Die Mehrzahl der Firmen nutzt noch heute das ein oder andere Programm aus der Office-Familie.

Dabei gibt es viele Alternativen. Wer Microsoft nicht mag, kann sich ähnliche Programme kostenlos aus dem Netz laden. Oder sein Büro gleich ganz ins Internet verlegen, in die Cloud, in der so viele die Zukunft sehen, (manche aber auch vor Gefahren warnen ). Nicht zuletzt, weil Anbieter wie Zoho oder der Internetkonzern Google mit Google Docs dort Anwendungen bereit stellen, die zwar eine Internet-Verbindung brauchen, aber jederzeit und an jedem Ort den Zugriff auf die Inhalte und das Arbeiten erlauben.

Jetzt kommt Microsoft ebenfalls mit einem Office-Paket heraus, das man im Netz benutzen darf, kostenlos. Dazu muss man sich nur auf der Office-Live-Seite registrieren und über einen PC verfügen. Dann kann man Word, Excel, PowerPoint und NoteApp benutzen, sowie Kalender- und Adressen verwalten, allerdings nicht mit den vollständigen Funktionen, die in der Kauf-Version zur Verfügung stehen.

Pascal-Emmanuel Gobry findet auf Business Insider , dass Google Docs zwar klare Vorteile gegenüber den Microsoft-Produkten hat, wenn es um die Zusammenarbeit mehrere Nutzer an einem Projekt geht. Doch glaubt er nicht, dass Google eine echte Chance hat, langfristig gegen Microsoft zu gewinnen, wenn sich Microsoft nun wirklich durchringt, ebenfalls auf die Cloud zu setzen.

Der britische Guardian glaubt hingegen, dass Google sich keine Sorgen zu machen braucht. Denn die Benutzung der neuen Anwendungen sei nicht sonderlich bedienerfreundlich. Der Guardian lobt zwar, dass Microsoft mit vielen Browsern kompatibel sei (sogar mit Google Chrome) und zum Beispiel bei der Tabellenkalkulation viele Optionen anbiete. Allerdings sei der Nutzer verpflichtet, Dokumente in Office 2007-Formaten zu speichern und das Programm sei oft zu langsam. Das größte Manko aber sei, dass beim Web-Word das automatische Speichern fehle, obwohl das Feature beispielsweise bei Powerpoint vorhanden ist. Das heißt, es können unter Umständen auch mal die Änderungen der letzten zwanzig Minuten verloren gehen. Außerdem gebe es keine Möglichkeit, andere Dokumente in eine bestehende Datei hochzuladen.

Der Blogger Schieb findet den "Leistungsumfang der Gratisversionen im Web trotzdem beeindruckend. Für viele Aufgaben reichen die neuen WebApps völlig aus, etwa um einen Brief zu schreiben (und zu drucken), nicht jedoch, um einen Serienbrief zu Papier zu bringen, das ist der Vollversion vorbehalten". Aber auch er bemängelt das lange Laden großer Dokumente.