Offene Daten, so das Postulat derjenigen, die sich mit dem barrierefreien Zugang zu staatlichen Informationen beschäftigen, führten zu mehr Vertrauen und besserer Regierungsarbeit. Einige Politiker haben das bereits verstanden. Anfang vergangenen Jahres verkündete US-Präsident Barack Obama, seine Regierung werde künftig transparenter sein. Die dazugehörige Initiative nennt sich "Open Government" und zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Bürgern Behördendaten frei zugänglich macht – zum Beispiel im Internet.

In Deutschland wird das Konzept seit März dieses Jahres in der Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft" diskutiert. Wie groß das Interesse an offenen Daten in der Bevölkerung ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Gesellschaft für Sozialforschung forsa. Sie befragte im Auftrag des SAS Instituts 1018 Bürger über die Vor- und Nachteile von Open Data.

Die Ergebnisse dürften die Befürworter zunächst freuen: Insgesamt sprechen sich 68 Prozent der Befragten für eine regelmäßige Veröffentlichung amtlicher und nicht-personenbezogener Daten durch die Behörden aus. Nur 28 Prozent sind dagegen. Den größten Vorteil sehen die Befragten dabei im Informationsgewinn: 81 Prozent glauben, dass die Bürger dadurch einen besseren Einblick in die Politik erhalten könnten.

Zudem sind 76 Prozent der Meinung, dass Behörden effektiver arbeiten würden, wenn es mehr Transparenz gäbe. Und immerhin 73 Prozent glauben, die Ämter könnten dadurch besser kontrolliert werden.

Das alles sind Ergebnisse, die für das Modell sprechen, so viele Informationen wie möglich so leicht wie möglich zugänglich zu machen. Immerhin gibt es inzwischen diverse Beispiele aus dem Alltag , die die Vorteile belegen. Eines der interessantesten hierzulande ist "Frankfurt gestalten" . Das Projekt will nicht nur den Bürgern Informationen der Stadt zugänglich machen, es will einen Dialog. Auch von den Bürgern gesammelte Daten sollen im Gegenzug der Stadt nutzen. Etwa über Straßen, die dringend repariert werden müssen.

Doch obwohl offensichtlich viele Menschen an solchen Nutzen glauben, gibt es auch einige Befürchtungen im Zusammenhang mit Open Data. Die größten haben die Befragten, wenn es darum geht, was genau dort veröffentlicht werden soll: 69 Prozent fürchten beispielsweise, dass die Daten für Laien nur schwer verständlich seien. Vor allem Hauptschulabsolventen und Senioren sehen darin ein Problem. Gut die Hälfte glaubt zudem, dass die Bürger die Informationsflut nicht sinnvoll nutzen könnten.

Auch scheint das Konzept von Open Data viele noch zu verunsichern: 67 Prozent sind sich beispielsweise unklar darüber, welche Folgen die Veröffentlichung von Daten genau haben könnte. Vor allem die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen äußerte Bedenken, dass die öffentlichen Daten auch negativ verwendet werden könnten.

Ein vergleichsweise kleines Problem ist dabei der Datenschutz selbst: Nur 16 Prozent sehen dort spontan eine Gefahr. Der niedrige Wert lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass in der Umfrage ausdrücklich von nicht-personenbezogenen Daten gesprochen wird.