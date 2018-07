"Broadcast yourself", lautet das Motto der Videoplattform YouTube, was sich übersetzen lässt mit: Geh' selbst auf Sendung. Die Plattform, auf der jeder so viele Videos hochladen und ansehen kann, wie er mag, hat einiges dazu beigetragen, die Theorie zu verbreiten, nach der jeder ein potenzieller Sender und Verbreiter von Informationen ist. Nur Geld verdienen lässt sich damit nicht.

Das versucht Besitzer Google nun auf sehr klassischem Weg. Bislang versuchte man, die Videos kostenlos anzubieten und den Gewinn durch darin und darum ausgestrahlte Werbung zu verdienen. Google selbst veröffentlicht keine Zahlen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt , dass der Umsatz im Jahr 2008 bei 200 Millionen Dollar und 2009 bei möglicherweise 350 Millionen Dollar lag. Die anfallenden Kosten sind dabei völlig unklar. Google gibt lediglich an, dass pro Minute Videos in der Gesamtlänge von 24 Stunden hochgeladen würden.

Nun will man auch für die Inhalte Geld. Noch in diesem Jahr, berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen ungenannten Manager, wolle man aktuelle Kinofilme für fünf Dollar pro Stream anbieten. Ähnlich einem Kinobesuch kann man den Film dafür einmal ansehen, allerdings zum Bruchteil des Preises, denn eine Kinokarte kann in den USA 13 Dollar und mehr kosten. Im Durchschnitt sind es derzeit immerhin noch 7,50 Dollar .

Einen Starttermin nennt die Zeitung nicht. Man verhandle noch mit den großen Hollywood-Studios. Und das offensichtlich schon länger, bereits im vergangenen Jahr gab es erste Berichte über den Einstieg ins Verleihgeschäft . Den Kinos selbst will man dabei offensichtlich keine Konkurrenz machen, dafür aber den Videotheken. Die Filme sollen zeitgleich mit dem Erscheinen als DVD zugänglich sein.

Eben das ist eine alte Sorge der Filmstudios. Sie fürchten, dass ein wichtiger Teil ihres Geschäftes wegbricht, wenn ihre Filme im Netz zu sehen sind. Inzwischen aber sind die Filme dort trotzdem zu sehen, gibt es doch bereits Streamingangebote wie Netflix. Die DVD-Verkäufe sinken daher kontinuierlich, weshalb die Studios nun nach neuen Einnahmequellen suchen.

Angesichts der schieren Größe von Videoanbietern wie YouTube, Amazon oder Apples iTunes erscheint das reichlich spät. Offensichtlich hat es die Filmindustrie ebenso wie die Musikbranche versäumt, eigene Angebote aufzubauen. Lange versuchte man es mit Klagen gegen Giganten wie Google . Nun kommen offensichtlich Verhandlungen als Strategie dazu.