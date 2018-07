Inhalt Seite 1 — EU hält an Netzsperren fest Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Sperren oder Löschen – mit erstaunlicher Regelmäßigkeit diskutiert man im EU-Parlament die Frage, wie man mit Kinderpornografie im Netz am besten umgeht. In Deutschland ist man mittlerweile zu einer Entscheidung gekommen: Schwarz-Gelb hatte Anfang des Jahres die geplanten Netzsperren gestoppt . In Brüssel ist man davon weit entfernt. Seit EU-Kommissarin Cecilia Malmström im März ihre Richtlinie zur Bekämpfung von kinderpornografischen Inhalten vorstellte, wird das Thema diskutiert.

Soeben fand in Brüssel wieder eine zweitägige Anhörung im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) statt. Neue Erkenntnisse brachte die Veranstaltung nicht. "Wir schlagen nicht das Sperren anstelle des Löschens vor", sagte Malmströms Kabinettchefin Maria Anesius und revidierte ihre Aussage gleich wieder: Es sei dennoch schwierig, das Löschen von Inhalten gerade bei Angeboten im Ausland durchzusetzen, sagte sie. In anderen Worten: Man möchte auch weiterhin an den geplanten Websperren festhalten .

Damit ignoriert die Kommission aktuelle Studien wie die des deutschen Internetwirtschaftsverbandes eco . Demnach wird mittlerweile ein Großteil aller Kinderpornoseiten binnen kürzester Zeit vom Netz genommen.

Doch die Meinungen zu den Internetsperren seien auch unter den Abgeordneten geteilt, sagte die SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert. Das ist nicht überraschend. Gegner der Initiative sind gemeinhin der Meinung, dass Netzsperren die Strafverfolgung erschweren, leicht zu umgehen sind, auch legale Seiten blockieren und möglicherweise einen Rechtsrahmen erschaffen, um auch andere Inhalte künftig zu zensieren.

Befürworter von Netzsperren wie John Carr, der bereits an Sperr-Filtern in Großbritannien beteiligt war, verteidigen dagegen den Ansatz. Netzsperren seien eine "wertvolle Maßnahme", sagte Carr. Andere Experten betonten, dass auch Lösch-Maßnahmen die Inhalte nicht komplett entfernten und Strafverfolgungen in einigen Ländern schwierig seien. Kurz, Sperren sei besser als gar nichts.

Doch neben Netzsperren ist innerhalb des Europäischen Parlaments offenbar noch eine weitere Maßnahme geplant, um vermeintlichen Kriminellen auf die Schliche zu kommen. Die "EU-Direktive 29", auch Smile29 genannt, fordert, dass als Zusatz zur EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung künftig auch die Suchergebnisse von Suchmaschinen gespeichert werden.