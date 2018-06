Das Schreiben von E-Mails ist noch immer die wichtigste Tätigkeit für jene, die sich im Netz bewegen. Ganz zu schweigen von Werbern und Kriminellen – es gibt Studien, die gehen davon aus, dass 95 Prozent aller Mails Spam sind . Mails also sind wichtig. Noch. Denn schon seit Jahren zeichnen sich zwei Dinge ab:

E-Mail ist erstens etwas für Oldies . Unter Jugendlichen verliert dieser Dienst rapide an Fans.

Zweitens wird E-Mail von sozialen Netzwerken wie Facebook verdrängt.

Insofern ist es nur konsequent, dass Facebook-Gründer Marc Zuckerberg E-Mail als eigenständige Kommunikationsform abschaffen will. So hat er das nicht gesagt, aber er plant als Angebot innerhalb Facebook einen neuen Dienst, in dem E-Mail als System langfristig aufgehen soll: universal inbox , das universelle Postfach, lautet das Prinzip, das schon andere verfolgt haben.

Denn, wie Zuckerberg bei der Präsentation sagte , E-Mails seien als Form der Kommunikation "zu langsam", "zu formell" und mit ihrer Struktur der Antwort auf Antwort "zu archaisch".

Der neue Dienst , Facebook Messages genannt, soll E-Mail, SMS, Instant Massaging, Facebook-Postings und Chat-Nachrichten zusammenführen. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Technik-Blog TechChrunch über das geheime Projekt namens Titan berichtet. Intern wurde es angeblich als "Gmail-Killer" bezeichnet.

Wird den Nutzern eine Nachricht an ihre Facebook-Adresse geschickt, können sie entscheiden, über welchen der jeweiligen Kanäle sie antworten. Und wie eine abgeschickte Nachricht den Empfänger erreicht, entscheiden die verfügbare Technik und deren Voreinstellungen. Der Schreiber soll sich darüber keine Gedanken mehr machen müssen.

Außerdem kann nun jeder Facebook nach dem Muster name@facebook.com als Mailadresse nutzen.

Weiter sollen die Nutzer ihre Nachrichten leichter durchsuchen können, als es bisher auf Facebook möglich war, unbegrenzte Speicherfrist und Platz in nicht genannter, aber erheblicher Höhe inbegriffen. Zuckerberg kündigte auch an, dass Facebook Messages Informationen aus dem sozialen Umfeld verwenden wird, um Nachrichten von engen Kontakten zu priorisieren und Spam auszusortieren.

Das klingt alles sehr nach Google und soll es auch. Beide Firmen konkurrieren mit ihren kostenlosen Angeboten um Kunden und Aufmerksamkeit, und beide Firmen nutzen als Vermarktungsvehikel die Informationen, die sie von ihren Nutzern bekommen.