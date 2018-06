Inhalt Seite 1 — Ermittler zahlen es der Operation Payback heim Seite 2 — Angriffe sind strafbar Auf einer Seite lesen

Im "Datenkrieg" gegen Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehung mit der Enthüllungsplattform Wikileaks beendet haben , gibt es eine erste Festnahme: Die niederländischen Sicherheitsbehörden haben in Den Haag einen 16-Jährigen festgenommen, der einen Denial-of-Service-Angriff auf die Internetseiten von Mastercard und Visa gestartet haben soll. Nach Angaben der Behörden hat der Jugendliche bereits gestanden.

Die Ermittler verdächtigen ihn, Teil einer größeren Hacker-Gruppe zu sein. Um dies zu beweisen, wurden bei der Festnahme des jungen Mannes mehrere Computer und zahlreiche Daten beschlagnahmt.

Die Website TorrentFreak berichtet , dass der Jugendliche nicht nur an den Angriffen beteiligt war, er soll einer der Operator sein, die die Operation Payback steuern. Er habe seine Spuren nicht gründlich genug verwischt, zitiert die Seite Freunde des Verhafteten. So hätten ihn die Ermittler wahrscheinlich finden können.

Der niederländische Generalstaatsanwalt geht davon aus, dass "wahrscheinlich Tausende Computer" in diese Cyber-Attacken involviert sind. Weitere Festnahmen, auch in anderen Ländern, seien denkbar. Seit Mittwoch hat eine Ermittlungsgruppe ihre Arbeit aufgenommen und inzwischen auch die Website anonops.net, über die die Hacker-Angriffe aus den Niederlanden koordiniert sein sollen, geschlossen. Sie lag auf einem Server in einem Datenverarbeitungszentrum in Haarlem.

Wikileaks Was ist WikiLeaks? "We open governments", ist das Motto von WikiLeaks: "Wir machen Regierungen transparent". Die Organisation bietet eine eine Internetseite, über die sogenannte Whistleblower, Informanten also, geheime Akten und Daten an die Öffentlichkeit bringen können. WikiLeaks verspricht ihnen dabei dank verschlüsselter Kommunikation und nicht abhörbarer Server Anonymität. Gleichzeitig veröffentlicht WikiLeaks das Material auf seiner Seite und macht es damit für jeden zugänglich. Derzeit sind allerdings keine neuen Eingaben möglich. Die Organisation hat dabei zum Grundsatz, Dokumente nur zu veröffentlichen, wenn sie zuvor auf Plausibilität und Wahrheitsgehalt geprüft wurden. Cablegate Eine besonders spektakuläre Veröffentlichung auf WikiLeaks ist unter dem Namen Cablegate bekannt geworden: Im November 2010 hat WikiLeaks mit der Veröffentlichung von etwa 250.000 Berichten US-amerikanischer Diplomaten begonnen. Neben Depeschen, die US-Botschafter über internationale Politiker angefertigt hatten, kamen dabei auch weitere Informationen zu den von Amerika geführten Kriegen ans Licht, aber auch Einschätzungen zur Situation Nordkoreas, den Staaten Südamerikas und dem iranischen Atomprogramm Am 7. Dezember 2010 wurde der Gründer der Seite, Julian Assange, in England verhaftet, weil gegen ihn ein Haftbefehl aus Schweden vorliegt. Dort wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Assange bestreitet den Vorwurf. Die schwedische Justiz sagt, dass der Haftbefehl in keinem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen durch Assanges Projekt steht. Er selbst behauptet, es handele sich nur um einen Vorwand, um WikiLeaks von der Veröffentlichung weiterer Dokumente abzuhalten. Die Debatte um WikiLeaks Fest steht, dass die Cablegate-Veröffentlichungen weltweit Interesse erregten. Vor allem in den USA riefen sie heftige Proteste der Regierung hervor und konservative Politiker forderten, Assange dafür einzusperren. In vielen Ländern führten sie zu einer Diskussion über den Nutzen von WikiLeaks und über die Zukunft der Diplomatie: Was geschieht mit den internationalen Beziehungen, wenn im Zweifel jedes geheime Dokument an die Öffentlichkeit gelangen könnte? Dabei werden von einigen Kritikern auch die Absichten von Julian Assange und seiner Organisation in Zweifel gezogen. Sie sind der Meinung, dass Transparenz kein Selbstzweck sein dürfe, WikiLeaks also nicht ausnahmslos alle ihm zugespielten Dokumente ohne Rücksicht auf die Folgen veröffentlichen dürfe. Wobei WikiLeaks selbst immer wieder betont hatte, dass genau das nicht geschieht und dass aus den Dokumenten beispielsweise Namen herausgefiltert würden, um Menschen nicht zu gefährden. Assange bezeichnet sich deshalb inzwischen auch als Chefredakteur, als jemand mit journalistischem Selbstverständnis, wozu gehört, nicht jede Information auch zu veröffentlichen. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung aller unbearbeiteten US-Botschaftsdepeschen ist WikiLeaks aber zum ersten Mal von den eigenen Grundsätzen abgewichen. Frühere Leaks Gegründet wurde die Plattform von Assange im Jahr 2006. Im Jahr darauf erlangte sie weltweite Bekanntheit, als sie die Richtlinien des US-Militärs veröffentlichte, aufgrund derer im Gefangenenlager Guantánamo Bay die Insassen behandelt und gefoltert wurden. Im Juli 2010 veröffentlichte die Organisation zuerst geheime Militärdokumente aus dem Afghanistan-Krieg (die Afghan War Diaries) und im Oktober Dokumente aus dem Irakkrieg (Iraq War Logs). Berichte über WikiLeaks und die Debatte um die Veröffentlichungen haben wir nach Themen sortiert auf einer Übersichtsseite für unser Projekt ZEIT für die Schule zusammengestellt. Die gesamten veröffentlichten Artikel zu WikiLeaks finden Sie auch auf der Schlagwortseite.

Hintergrund der Ermittlungen ist eine Sperrung von Servern und Kanälen, die von Unternehmen wie Mastercard und Visa, aber auch von der Ebay-Tochter Paypal sowie der Schweizer Post vorgenommen worden war. Sie wollten damit verhindern, dass Wikileaks weitere Spenden zukommen. Daraufhin drohten Unterstützer der Seite mit einem "Datenkrieg" im Internet und demonstrierten im Rahmen der Operation Payback ihre Hackermacht . Zeitweise waren sowohl die beiden Kreditkartenfirmen als auch der Bezahldienst Paypal nicht erreichbar – letzterer gab schließlich eingefrorene Spenden wieder frei.

Die Internet-Attacken – unter anderem auch auf die Homepage der konservativen US-Politikerin und Wikileaks-Kritikerin Sarah Palin – werden Experten zufolge von einer Gruppe mit dem Namen Anonymous organisiert. Dabei verwenden sie die Angriffsmethode Distributed Denial of Services (DDoS) und überhäufen durch Hunderte oder Tausende zusammengeschlossene Computer einen Web-Server mit Anfragen, bis dieser unter der Last zusammenbricht.