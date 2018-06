Die Operation nannte sich Night Dragon. Das Ziel: Informationen globaler Energiekonzerne auszuspähen. Die Angreifer: Hacker aus China. Über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren hätten sie fünf westliche Öl- und Gasunternehmen ausgeforscht. Das berichtet die IT-Sicherheitsfirma McAfee. Die Hacker hätten sich Zugang zu den Netzwerken verschafft und Dokumente über die Erforschung von Öl- und Gasfeldern sowie Übernahmepläne durchstöbert, sagte Dmitri Alperovitch von McAfee, zuständig für Bedrohungsforschung. "Diese Informationen sind höchst sensibel und wären Konkurrenten eine Menge Geld wert", fügte er hinzu.

Genauere Angaben zur Identität der betroffenen Unternehmen machte McAfee nicht. Die Firma gab ihre Untersuchungsergebnisse an die amerikanische Bundespolizei FBI weiter.

Alperovitch sagte, die Angriffe auf die Energiefirmen seien nicht sehr ausgeklügelt gewesen. Nichtsdestotrotz sei der Schutzmechanismus der Unternehmensnetze in einem traurigen Zustand.

Laut der Studie haben sich die Hacker entweder über die Websites der Konzerne oder aber mithilfe von infizierten E-Mails an führende Manager der Unternehmen Zugriff zu den Netzwerken verschafft – und das in schöner Regelmäßigkeit. An Werktagen hätten sich die Eindringlinge von neun Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags Pekinger Zeit in den Firmennetzen bewegt. Dies lege nahe, dass es sich nicht um Freiberufler oder Amateur-Hacker, sondern um "Firmenleute" mit einer regulären Beschäftigung handele.

McAfee wies jedoch darauf hin, es gebe keine Beweise für die genaue Urheberschaft der Angriffe. Der Internetexperte Jim Lewis vom Zentrum für strategische und internationale Studien sagte, solche Hackattacken seien in China "normale Geschäftspraxis". Dort würden sich Unternehmen so gegenseitig ausspähen.

In der Vergangenheit wurde China immer wieder mit Hackerangriffen in Verbindung gebracht. Das Land gilt als ein Zentrum der internetbasierten Spionage. Unter anderem meldete die Suchmaschine Google entsprechende Attacken, zudem sollen mehrere regimekritische Websites im Ausland mittels Hacks aus China lahmgelegt worden sein. Auch der Verfassungsschutz ist sich sicher, dass viele Angriffe auf die Rechner deutscher Behörden "Stellen auf dem Gebiet der Volksrepublik China" zuzuordnen seien. Die Regierung in Peking hat eine Beteiligung an solchen Aktionen bislang stets zurückgewiesen.