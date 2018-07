US-Außenministerin Hillary Clinton und ihr russischer Kollege Sergej Lawrow haben am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz das Start-Abkommen ratifiziert. Damit verpflichten sich beide Staaten, die im Wettrüsten des Kalten Krieges angehäuften Vorräte an Atomwaffen ein wenig abzubauen.

Das ist durchaus ein Erfolg. Gleichzeitig aber beginnen viele Länder gerade ein neues Wettrüsten. Im Internet. Russland und China beispielsweise geben derzeit nach Informationen aus Geheimdienstkreisen viel Geld aus, um Offensivstrategien im Krieg der Daten zu entwickeln. Ein reiner Krieg zweier Staaten im Netz sei unwahrscheinlich, glaubt die OECD. Trotzdem hoffen viele Regierungen offensichtlich, dass Viren und Trojaner eine neue, mächtige Erstschlagswaffe sein können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Innenminister Thomas de Maizière schlugen deshalb in München neue Strukturen zur Abwehr von Angriffen im Netz vor. Denn Saboteure und Kriminelle, Wirtschaftsspione, Geheimdienste und Armeen nähmen weder auf Staatsgrenzen noch auf die Ressortzuständigkeiten von Innen-, Wirtschafts- und Verteidigungsministern Rücksicht.

Zusammenarbeit statt eigener Projekte in jedem Land forderten Merkel und de Maizère. "Es gibt Herausforderungen, auf die haben wir noch keine abschließende Antwort", sagte Merkel in München. "Wir werden miteinander lernen müssen, wie wir auf diese Herausforderungen antworten." Nationale Abwehrkonzepte reichten nicht, nötig seien "internationale Antworten". Merkel warnte, ohne Kooperation würde im Internet ein neues Wettrüsten befeuert: "Wir werden viel Geld damit vergeuden."

Kaum hatte sie gesprochen, verkündete der britische Premier David Cameron, sein Land investiere allein in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Euro in die Hacker-Abwehr. Projekte, bei denen zu viele Länder gemeinsame Sache machten, seien nicht effizient, sagte Cameron. Auch die USA setzen auf die eigenen Fähigkeiten und haben 2010 einen Cyber-Command gegründet; 3000 Mitarbeiter sollen mit einem Budget von knapp 15 Milliarden Dollar pro Jahr Strategien für die nationale Sicherheit entwerfen.

Und die Bundesregierung will noch diesen Monat im Kabinett eine erste bundesdeutsche "Cybersicherheitsstrategie" beschließen. Die Federführung hat der Innenminister. Er plant ein nationales Internet-Abwehrzentrum, angesiedelt beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie.

Die Staaten sehen sich unter Handlungsdruck: Die Attackierer warten mühsame internationale Entscheidungsprozesse nicht ab. Schon bei der klassischen militärischen Zusammenarbeit sind die unterschiedlichen Verteidigungsstrukturen der Länder ein kaum überwindbares Problem. Bei der Netz-Nato kommt hinzu, dass nicht einmal auf nationaler Ebene klar ist, wer sich um was kümmern muss. Etwa 80 Prozent der Informations-, Kommunikations- und Energienetze in den Industriestaaten sind in privater Hand.