Frauen nutzen das Netz anders als Männer. Weniger, passiver und sie fassen sich kürzer. Nicht nur die Forschungsgruppe Wahlen bestätigt in ihren gerade veröffentlichten " Internet-Strukturdaten " mal wieder diese Geschlechterlücke: 80 Prozent der Männer in Deutschland sind online, aber nur 68 Prozent der Frauen. Außerdem nutzen Männer das Internet häufiger und länger.

Die Autoren der ARD/ZDF-Onlinestudie hatten im Sommer 2010 noch detaillierter gefragt, auch nach der Lust zur Partizipation: Neun Prozent aller männlichen Netznutzer finden es demnach "sehr interessant" eigene Beiträge zu posten, bei den Frauen sind es nur fünf Prozent.

Was die Statistiken bislang nicht beantworten, ist die Frage nach dem Warum. Äußern sich Frauen weniger, weil sie lieber in sozialen Netzwerken und weniger auf News-Portalen unterwegs sind? Oder sind ihre Nutzungszeiten kürzer, weil sie sich eben nicht mit dem Verfassen eigener Beiträge aufhalten? Wollen sie nicht, trauen sie sich nicht, wissen sie nicht, wie es geht?

Auch bei Wikipedia ist das weibliche Schweigen seit Jahren bekannt. Catrin Schoneville, Sprecherin von Wikimedia Deutschland, macht keinen Hehl daraus: Auf 10 bis 15 Prozent belaufe sich der Frauenanteil unter den aktiven Wikipedianern, nicht nur bei der deutschsprachigen Version, auch in der deutlich größeren englischen Community.

Ein trauriger Durchschnitt für das Vorzeigeprojekt des kooperativen Internets. Die Wikipedianer überlegen seit langem, woran das liegt. Zumal die schlechte Quote das Potential des Lexikons insgesamt schmälert: "Ich bin überzeugt davon", sagt Catrin Schoneville, "dass das Nachteile hat. Sowohl was die Qualität der Kommunikation angeht, die Vielfalt der Perspektiven als auch die thematische Abdeckung." Was der Grund für die Zurückhaltung sein könnte? Schoneville vermutet, " dass der interne Umgangston eine Rolle spielt ".

Vielleicht sind es aber auch technische Hürden oder das komplexe Regelwerk der Wikipedia. Immerhin scheint folgende Faustregel zu gelten: Je technischer oder politischer die Themen und je kontroverser die dazugehörigen Diskussionen, desto weniger Frauen melden sich zu Wort.

In den Kommentarspalten der großen Medien-Blogs sind die " angry white men " schon lange unter sich. Markus Beckedahl, der Betreiber von netzpolitik.org , zuckt dazu ratlos die Schultern. Am Rande der vergangenen re:publica sagte er: "Männer geben eben überall gerne ihren Senf dazu."

Bei Golem.de , dem IT-Informationsportal des Holtzbrinck-Verlags, lesen zwar 14 Prozent Frauen mit, kommentieren will aber fast keine von ihnen. Geschäftsführer Jens Ihlenfeld vermutet ebenfalls, dass der Ton die Musik macht. "In unseren Kommentarspalten schaukelt sich die Stimmung schnell auf, da werden regelrechte Glaubenskriege ausgetragen." Immerhin hat sich das Niveau deutlich gebessert, seit vor einigen Wochen eine Anmeldepflicht eingeführt wurde. Jetzt schreibt die Redaktion auch mal ermahnende E-Mails. "Das hat einen sehr positiven Effekt", sagt Ihlenfeld. "Wie wenn Mama am Rand vom Sandkasten steht und aufpasst, dass keiner dem anderen mit der Schippe auf dem Kopf haut."