Nur 13 Minuten soll es gedauert haben, Ägypten aus dem Internet zu nehmen . Ein Präzedenzfall, aber längst kein überraschendes Szenario. In den USA beispielsweise sieht ein Gesetzesentwurf vor , einen Not-Ausschalter für das Internet zu installieren. Auch Österreich hat solche Ideen . Und Deutschland?

Könnte man in Deutschland das Internet auch kurzerhand lahm legen? Nicht so leicht zumindest: Es gibt hierzulande rund 280 Backbone-Provider, die synchron abgeschaltet werden müssten. Außerdem unterhalten internationale Konzerne wie Google, Limelight und Akamei hier internationale Netze. In Ägypten waren es nur vier Kernnetz-Anbieter, die abschalten mussten, alle anderen Zugangsanbieter dort sind an sie angebunden und hatten automatisch auch kein Netz mehr.

Leicht wäre es nicht, wird es trotzdem überlegt? Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble immerhin propagierte das schon vor zwei Jahren . Er wollte einen "Internetnotstand" ausrufen können, falls das Land etwa mit Denial-of-Service-Attacken kämpft. Zumindest Teilnetze sollten dann abgeschaltet werden können, um weiteren Schaden zu verhindern. Provider würden das sowieso tun, argumentierte er. Insgeheim nähmen sie Botnetz-Rechner vom Netz, bei denen sie verdächtige Aktivitäten beobachteten. Dies solle auch ganz offiziell möglich sein, forderte Schäuble damals.

Aktuelle Pläne für eine entsprechende Gesetzesänderung gibt es bislang nicht. Philipp Spauschuss, Sprecher des Bundesinnenministeriums, sagte: "Es gibt seitens der Bundesregierung keine Pläne für einen so genannten 'Kill Switch' für das Internet, also das Zwangsabschalten im Falle von Angriffen." Entsprechende Vorhaben auf EU-Ebene seien ebenfalls nicht bekannt.

Immerhin gibt es bei der EU eine Expertengruppe , die nach Wegen sucht, wie sich der globale Datenfluss rechtlich sichern lässt. Dabei geht es auch darum, "kritische Infrastrukturen" zu schützen und Cyberangriffe zu verhindern . Unter Umständen möglicherweise auch durch gezielte Abschaltung.

Der Chaos Computer Club (CCC) immerhin sieht erste Anzeichen für Abschalt-Ideen. CCC-Mitglied Andreas Bogk sagte laut einem Bericht des Nachrichtenblogs gulli.com dem Fernsehsender 3sat: "Wir sehen in Deutschland Bestrebungen mit Sorge, auch hierzulande einen 'Internet-Kill-Switch' einzuführen."

Als Beleg nannte er eine kürzlich verabschiedete Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in Rheinland-Pfalz . Das erlaubt der Polizei in Zukunft, in besonderen Gefahrenlagen nach richterlicher Anordnung "Telekommunikation zu unterbrechen oder zu verhindern". Zum Beispiel um Handys zu blockieren, mit denen eine Bombe ferngezündet werden könnte.