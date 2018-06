Facebook ist eine Traffic-Maschine. Das weltumspannende Netzwerk lenkt Nutzerströme – davon profitieren auch Online-Medien. Ob Süddeutsche , Bild , Spiegel oder Welt – viele Zeitungsverlage hierzulande haben den Like -Knopf bereits auf ihre Seiten gestellt, auch wenn Facebook in Deutschland noch vergleichsweise klein und die Bedeutung von Google als Traffic-Lieferant noch sehr viel größer ist .

Dieser kleine, blaue Knopf ist eigentlich ein Programm. Ist er auf einer Seite installiert und wird angeklickt, postet er einen Link zu der betreffenden Seite im Facebook-Profil desjenigen, der ihn klickte. Dort können andere den Inhalt sehen, diskutieren, weiterverbreiten.

Bei Bild.de kämen bereits "knapp zehn Prozent" der Besucher direkt über das Netzwerk, berichtet das FAZ -Blog Netzökonom unter Berufung auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Comscore . Insgesamt sei die Zahl von Facebook-Clicks auf den untersuchten Medienseiten in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 130 und 470 Prozent gestiegen.

Das sind beeindruckende Zuwachsraten, die nicht nur in Deutschland beobachtet werden. In den USA untersuchte Yahoo kürzlich diese Besucherströme in der " Like Log Study " – mit ähnlichen Ergebnissen. Dort profitiert die New York Times am stärksten von der Entwicklung. Im Durchschnitt bekomme einer ihrer Texte 400 Likes , wobei die Faustregel gelten könne, dass es 100 Seitenaufrufe ( pageviews ) brauche, um einen Like zu bekommen. Facebook beschert einem durchschnittlichen NYT -Text also 40.000 Zugriffe. Eine Topstory kann bis zu 100.000 Likes bekommen.

Facebook Privatsphäre Die 2004 gestartete Seite Facebook will nach Aussage ihre Gründers Mark Zuckerberg die Welt offener und vernetzter machen. Das gelingt ihr offensichtlich viel zu gut, gab es doch bereits häufig Proteste, Facebook nötige seine Nutzer zu mehr Offenheit, als diese sich wünschten. So sammelt die Seite E-Mail-Adressen und Telefonnummern auch von Nichtmitgliedern, wenn Mitglieder ihr Adressbuch bei Facebook speichern. Sie nutzt diese Informationen, um Nichtmitglieder zu kontaktieren. Facebook betont, dass dabei keine "Schattenprofile" von Nichtmitgliedern erstellt werden. Der Konzern hat auf den Widerstand seiner Nutzer reagiert und zumindest die möglichen Einstellungen, welche Profilinformationen für wen sichtbar sein sollen, überarbeitet. Auch "Gruppen" wurden eingeführt. Nutzer können ihre Kontakte in solchen organisieren, damit nicht jede Information an alle geht. Vernetzung Aufgrund der Struktur der Seite ist es jedoch möglich, Schlüsse über jemanden zu ziehen, die er so nicht beabsichtigt hatte. Allein die als Freunde bezeichneten Mitglieder können durch ihre Interessen beispielsweise nahe legen, dass jemand homosexuell ist, auch wenn er selbst das nicht in seinem Profil angibt. Der hohe Vernetzungsgrad und die vielen verfügbaren Informationen machen es möglich, statistische Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und so neue Schlüsse zu ziehen. Kritiker sagen, das Netzwerk könne beispielsweise für Dissidenten lebensgefährlich sein, da es Gruppenstrukturen durchschaubar mache. Profil Wer Facebook nutzen, aber so wenig wie möglich über sich verraten will, sollte beispielsweise keinen Gruppen beitreten und keine persönlichen Interessen wie Musik angeben. Was genau das eigene Profil nach außen sichtbar macht, lässt sich unter anderem bei dieser Seite abfragen. Sie nutzt die offizielle API von Facebook, die Schnittstelle also, durch die externe Firmen Informationen über Mitglieder beziehen dürfen. Wer sich darüber hinaus davor schützen will, dass ihm mit einem gestohlenen Passwort sein halbes Leben abhanden kommt, kann inzwischen beim Login in seinen Account temporäre Passwörter nutzen.

Und nicht nur einzelne Texte profitieren: Wie viele andere Firmen haben auch Medien längst Profilseiten in dem Netzwerk angelegt – auch ZEIT ONLINE . Wer sich auf diesen Seiten als Fan registriert, wird zum Werbeträger der Marke .

In Deutschland sind zwar erst 17 Prozent der Internetnutzer bei Facebook – und nicht 50 Prozent oder mehr, wie beispielsweise in den USA – doch diese Zahl wächst schnell, deutsche Angebote wie StudiVZ sind längst überholt worden.

Im Sommer vergangenen Jahres erkannte das auch der Verband der Zeitschriftenverleger (VDZ). In einem Papier mit dem Titel Die Bedeutung von Facebook für Verlage (nicht kostenlos online) heißt es, Facebook biete zusätzliche Reichweite und Zugang zu Kunden.

Der Facebook-Traffic aber hat Nachteile. Verlage fürchten zum Beispiel, dass der Leser künftig "Facebook gehört", da er auf den Servern des Netzwerks bleibt, auch wenn er dort Facebook-fremde Inhalte liest.