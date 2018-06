"Wir retten hier die Welt – jeden Tag," sagt Boris Yampolsky. Sein Händedruck ist sanft aber entschlossen. Hinter ihm stehen zwei Monitore. "Die zeigen die aktuelle Schadsoftware," sagt er. Worm.Win32.VBNA.arvx oder Trojan-Spy.Win32 , Zbot.bivd , ist darauf zu lesen, dahinter ist jeweils der Zeitpunkt vermerkt, zu dem die Schädlinge auftraten.

Yampolsky arbeitet als Schichtleiter der Virus-Analyse bei Kaspersky, einem Hersteller von Schutzsoftware vor Spionageprogrammen, Computerviren und Trojanern. Der 27-Jährige steht in einem großen, grünen Würfel im vierten Stock eines Bürogebäudes am Rande von Moskaus Zentrum. Die Türen sind nur mit Chipkarten zu öffnen, auf der Etage sitzt Sicherheitspersonal. Seine Kollegen starren auf ihre Monitore.

Yampolsky bittet an seinen Arbeitsplatz, darauf zwei Rechner: Hier rettet er die Welt. Er sorgt dafür, dass Compterviren erkannt werden und sich nicht ausbreiten. An einem aktuellen Beispiel kann er es nicht zeigen. "Da müssen wir schnell sein." Also demonstriert er die Weltrettung an einem Beispiel vom Vortag.

Backdoor.IRC.Wup heißt der Schädling, ein Anhang einer E-Mail. "Britney Spears nude, Windows boost, heißen die Dateien oft, das erzeugt Aufmerksamkeit", sagt der junge Russe. Klickt jemand auf die Datei, fängt sie an, Unheil anzurichten. Auf Yampolskys Monitor erscheinen türkis vor blauem Hintergrund Buchstaben und Zahlen – der Code von Backdoor.IRC.Wup . "Das ist mit Delphi geschrieben", sagt er. Woran er das erkennt? "Das sieht man einfach." Der Analyst scrollt nach unten, die Zeilen rauschen vorbei wie ein Wasserfall. Seine Augen suchen nach auffälligen Stellen. Wie viele Seiten wären das ausgedruckt? "Fünfzig ungefähr." Dann hält er an. "Da ist eine Anweisung." Ein Link zu einer Webseite, aber welche? Die Adresse ist verschlüsselt.

Yampolsky hat Luftfahrttechnik an der Baumann-Universität in Moskau studiert. "Die Raketen-Uni" wird sie genannt. Doch statt für den Luftraum interessierte er sich für den virtuellen Raum. Schadsoftware für den PC, das faszinierte ihn. Nachts las er in Internetforen, lud sich Code auf seinen PC. Er wollte wissen, wie diese Programme funktionieren. "Ich hatte extra keinen Virenschutz auf meinem Rechner, damit ich ihn infizieren konnte." Mit diesem Wissen bewarb er sich bei Kaspersky, wurde Virenanalyst und stieg dann auf. Heute ist er Schichtleiter.

"Das Ding möchte Bankdaten wissen", sagt er. Er hat die verschlüsselte Adresse mit einem anderen Programm geknackt. Der Link führt nach Brasilien. Software von dort will oft Bank- oder Kreditkartendaten ausspionieren.