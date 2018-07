Nachdem es jahrelang darum ging, die Masse der im Netz vorhandenen Informationen überhaupt durchsuchbar zu machen, arbeiten Suchmaschinen wie Google und Bing längst am nächsten Schritt: an der Individualisierung. Wer heute bei Google eine Suchphrase eingibt, erhält nicht das gleiche Ergebnis wie der Kollege am Nebentisch. Der Algorithmus berücksichtigt die persönliche Suchgeschichte und bewertet auch danach, was er als Ergebnis auswirft.

Bing verfolgt das gleiche Ziel, geht jedoch einen anderen Weg. Gerade verkündete Microsoft in einem firmeneigenen Blog, es gehe eine Allianz mit Facebook ein, um die Suchergebnisse "sozialer" zu machen. Umfragen hätten ergeben, dass 90 Prozent der Menschen bei Entscheidungen ihre Freunde und Verwandten fragen, schrieb das "Bing Search Team" in dem Blogeintrag. Dieser "Freundes-Effekt" beeinflusse unsere Entscheidungen und sei dabei oft wichtiger als andere Faktoren. Menschen sich "sicherer, schlauer und vertrauter" mit der "Weisheit ihrer Freunde". Dem wollen die neuen Funktionen nun Rechnung tragen.

Um die Funktion zu aktivieren, gibt es auf der amerikanischen Seite von Bing den Punkt "try social search". Der erzeugt ein Pop-up, in dem sich der Nutzer bei Facebook anmelden und Bing den Zugriff auf Facebook erlauben kann. Anschließend erscheint wieder die Bing-Suchseite. Künftige Ergebnisse sind dann beispielsweise vermischt mit Twittereinträgen von Bekannten zu dem Thema, mit Facebook-Likes und Blogtexten.

Wird nun zum Beispiel nach einem Kochrezept gesucht, kann der Nutzer sich anzeigen lassen, welche Rezepte besonders populär sind. Zugleich könne man direkt bei der Internet-Suche mit den Facebook-Freunden kommunizieren und sich auch Facebook-Angebote diverser Firmen zustellen lassen, schreibt Microsoft.

Wird beispielsweise nach Personen gesucht, erscheint ihr Facebookprofil, so sie eines haben, sehr viel höher. Ebenso andere Profile in sozialen Netzwerken, klassische Websites dagegen rutschen tiefer.

Doch beeinflusst die Kooperation der beiden Konzerne nicht nur die personalisierten Suchergebnisse. Wahrscheinlich werden sie auch Auswirkungen auf die übliche Ergebnisanzeige haben, die erscheint, wenn der Suchende nicht bei Facebook eingeloggt ist. Denn auch ganz allgemein berücksichtigt Bing nun als Faktor, wie oft ein Inhalt bei Facebook "geliked" wurde.

Im Vergleich zum Konkurrenten Google ist das ein Vorteil, ist diesem doch das Netzwerk Facebook mit seinen Inhalten nahezu verschlossen. Google und Facebook füttern getrennt voneinander riesige Datenbanken mit Inhalten, die sie nicht miteinander teilen. Doch auch Google versucht sich an der Einbindung sozialer Kontakte. Gerade erst wurde das Projekt "+1" vorgestellt, das ebenfalls Bewertungen aus sozialen Netzwerken in die Gewichtung einbeziehen will.