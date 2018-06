Dueck war in den achtziger Jahren Professor für Mathematik an der Universität Bielefeld. Später arbeitete er am Wissenschaftlichen Zentrum der IBM in Heidelberg, heute ist der bei dem Unternehmen Chief Technology Officer (CTO) der IBM Deutschland. Er hat mehrere Bücher mit philosophischen Betrachtungen über Menschen und die Arbeitswelt geschriebenund auch einen Vampirroman. Dueck bloggt unter Daily Dueck.