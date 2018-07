Es ist zehn Uhr am Samstagmorgen, als der Mann vom Lieferservice an der Tür klingelt. Er trägt den 70-Euro-Einkauf ohne Murren in den vierten Stock: die Klopapierpackung, den Blumenkohl, die Wasserkiste.

Manchmal sieht das frische Gemüse vielleicht nicht exakt so aus, wie es ein mäkeliger Kunde vor Ort in den Wagen gelegt hätte – der Chinakohl hat kleine braune Flecken, eine Avocado ist noch hart wie Stein. Aber alles in allem stimmt die Leistung. Für fünf Euro Aufschlag bringt der Supermark Kaiser's an die Kühlschranktür, was der Kunde am Vortag online bestellt hat. Auch der Drogeriemarkt Rossmann liefert sein Sortiment nach Hause. Edeka kommt angefahren, ab 75 Euro Bestellwert sogar ohne zusätzliche Gebühren.

Online-Shopping ist ein großer Wachstumsmarkt. Die Menschen kaufen immer häufiger Bücher, CDs und Elektrogeräte im Internet. Sie buchen im Netz ihre Reisen und jagen nach Schnäppchen. Nur das traditionelle Einkaufen, das alltägliche Besorgen frischer Milch, von Brot, Seife und Kartoffeln, das findet immer noch in der überwältigenden Mehrzahl offline statt – zu 99,9 Prozent sogar.

Dabei könnte es sich lohnen, wenn viele Menschen auch den Alltags-Einkauf im Netz erledigten. Einkaufen verstopft die Straßen. 12,3 Prozent aller Verkehrsbewegungen in Städten haben den Einkauf zum Zweck, hat das System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) ermittelt. Ausgerechnet die Einkaufsfahrten, bei denen es ja oft schwer zu tragen gibt, werden wohl eher mit dem Auto unternommen als mit Rad oder Bus, sind also ökologisch besonders bedenklich.

Zwar streiten die Experten noch, ob Online-Shopping gut für die Umwelt ist. Aber man stelle sich einmal vor, alle Bewohner eines einzigen Mietshauses ließen sich den Einkauf bringen, statt einzeln in ihre Porsches und Geländemobile zu steigen und vor dem Supermarkt zu parken – das muss sich ökologisch doch rentieren! Und die Effizienz-Gewinne des Lieferservice sind umso größer, je mehr Menschen mitmachen, je dichter also der Fahrer sein Netz knüpfen und unnötige Wegstrecken vermeiden kann. Schließlich lohnen sich angeblich auch die sogenannten Gemüsekisten, die derzeit noch weitaus weniger Menschen bestellen: ökobewusste Bürger, die sich Obst- und Gemüse aus der Region direkt an die Haustür liefern lassen.

Außerdem frisst ein Einkauf wertvolle Lebenszeit. 41 Prozent benötigen über eine Stunde pro Woche, 19 Prozent brauchen sogar mehr als zwei Stunden. Einer Studie des Elite News Instituts zufolge , die der Online-Lebensmittellieferant froodies in Auftrag gegeben hat, ärgern sich 52 Prozent der Verbraucher über lange Wartezeiten an der Kasse. Angeblich verbringen Menschen im Laufe ihres Lebens ganze fünf Jahre damit, auf etwas zu warten. Da ist es doch viel angenehmer, zu Hause Radio hören oder Zeitung lesen zu können, statt an einer Supermarktkasse zu stehen, den Wagen des Hintermanns in den Kniekehlen.