Radikale Hacker der Gruppe LulzSec sind nach eigenen Angaben in Behördenrechner des US-Staats Arizona eingedrungen und haben deren Daten im Internet veröffentlicht. Dabei handle es sich um persönliche E-Mails, Namen und Passwörter von Beamten sowie geheime Dokumente, teilte LulzSec auf einer Webseite mit. Die Aktion richte sich gegen das Einwanderungsgesetz und gegen den "Polizeistaat Arizona".

Das von Kritikern als rassistisch eingestufte Gesetz wurde im vergangenen Jahr verabschiedet; ein Gericht kippte später die Bestimmung, wonach Menschen allein aufgrund ihres Aussehens von der Polizei nach ihren Papieren befragt werden können. Ein Sprecher von Gouverneurin Jan Brewer sagte dem örtlichen Radiosender KTAR, der Vorfall werde untersucht.

Hacker der Welt vereinen sich

In den entwendeten Dokumenten werde unter anderem der Einsatz von verdeckten Ermittlern beschrieben, teilte LulzSec weiter mit. In der Erklärung auf der Internetplattform The Pirate Bay hieß es weiter: "Hacker der Welt vereinen sich und führen direkte Aktionen durch gegen unsere gemeinsamen Unterdrücker – die Regierungen, Konzerne, Polizei und Streitkräfte der Welt."

Auch die Internetauftritte der brasilianischen Regierung waren erneut Ziel von Hackerangriffen. Die Website des Sportministeriums war stundenlang nicht abrufbar. Probleme gab es auch mit den Web-Präsenzen des Senats, der zweiten Kammer des Parlaments. Zuvor hatte LulzSec Brasil bereits die Websites der Präsidentschaft, des Finanzministeriums und das Portal Brasil mit sogenannten Denial-of-Service-Attacken (DDoS) zeitweise lahmgelegt.