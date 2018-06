Nie mehr schleppen, nie mehr Finger dreckig machen, nie mehr schwarzen Staub im Auto. So könnte man die Geschäftsidee von Roman Lehnert und Robert Spindler umreißen. Die beiden Bielefelder haben sich vor kurzem mit einem Grillkohle-Online-Shop selbstständig gemacht; Anfang April konnte www.kohleking.de stolz den ersten Kunden beliefern. Damit es bald noch mehr werden, schalten die jungen Unternehmer jetzt Anzeigen bei Google. Wer nach "Grillkohle" sucht, stößt sofort auf ihre Website.

Allerdings – wer googelt schon nach Grillkohle? Die überraschende Antwort gibt Google-Mitarbeiter Klaas Flechsig: "Jeden Monat wird in Deutschland im Schnitt zweihunderttausendmal nach Begriffen rund ums Grillen gesucht." Und über zwanzigtausendmal das Wort "Holzkohle" in die Suchmaschine eingetippt. Am häufigsten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, warum auch immer.

Der deutsche Konsument guckt, vergleicht und kauft gerne online. Um 4,1 Prozent konnte der Internet-Handel 2010 laut des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (bvh) im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Insgesamt allerdings ist das Ganze immer noch überschaubar: Der deutsche Einzelhandel macht insgesamt nur knapp ein Zehntel seines Umsatzes mit Internet- und Versandverkäufen; rechnet man die Lebensmittelbranche noch hinein, dann sind es sogar bloß vier Prozent.

Trotzdem zeigte sich die Branche Anfang 2011 hochzufrieden. "Die in 2010 erreichte Umsatzsteigerung sprengt alle unsere Erwartungen", sagte bvh-Präsident Thomas Lipke, vor allem das Internet treibe die Zahlen in die Höhe. Und die Prognosen sind rosig. Für 2011 rechnet der Verband mit satten 15 Prozent Wachstum beim e-Commerce, vor allem soll – dank Smartphones – noch viel mehr unterwegs und nebenbei gekauft werden.

Und weil die Zahl der Kunden stetig zunimmt, verlagern auch immer mehr Verkäufer dauerhaft ihre Geschäfte ins Internet. Bei Google, wo immer noch die meisten Einkäufe beginnen, spürt man das steigende Angebot deutlich. Das Anzeigengeschäft wächst, 2010 ist die Zahl der deutschen Google AdWords-Kunden um 18 Prozent gestiegen. Täglich blendet Google in Deutschland im Auftrag dieser Kunden mehrere Hundertmillionen Anzeigen in seine Suchergebnisse ein.

Da die Anzeigen zu bestimmten Suchbegriffen unter den Anzeigenkunden versteigert werden, wird Googles Geschäftsmodell umso lukrativer, je mehr Online-Händler mitbieten. Wer zum Beispiel Strandkörbe annoncieren will, zahlt für den Klick eines potenziellen Käufers zurzeit zwischen 67 und 82 Cent. Bei dem beliebten Suchwort "Gebrauchtwagen" ist der Preis pro Anzeigenklick schon deutlich höher, selten gesuchte Begriffskombinationen wie "Waschtisch Holz" dagegen sind bislang für wenige Cent zu haben.

Für kleine Unternehmen wiederum heißt das: Digitale Aufmerksamkeit auf den eigenen Online-Shop oder die eigene Dienstleistung zu lenken, kann in der Nische immer noch billig sein, im Mainstream ist es mittlerweile ziemlich teuer. Zum Teil sogar unbezahlbar, wenn das eigene Warenangebot in direkter Konkurrenz zu großen Labels steht – aber nicht über deren Werbebudget verfügt.