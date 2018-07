Die Hackergruppe Lulz Security, die in den vergangenen Wochen durch ihre Attacken viel Aufsehen erregte, hat ihre eigene Auflösung verkündet. In den vergangenen 50 Tagen habe man Unternehmen und Regierungen gestört und bloßgestellt, jetzt sei es an der Zeit, "bon voyage [gute Reise] zu wünschen", teilte LulzSec in einer "letzten Erklärung" mit. Einen konkreten Grund nannte die nach eigenen Angaben sechsköpfige Gruppe nicht.

Mitglieder von LulzSec waren in die Rechner diverser Firmen und Regierungseinrichtungen eingedrungen. Außerdem legten sie Internetseiten mit massenhaften Datenanfragen, sogenannten Denial-of-Service-Angriffen, lahm.

"Unsere geplante 50-Tage-Kreuzfahrt ist vorbei, und nun müssen wir in die Ferne segeln", schrieben die Hacker. Zugleich riefen sie andere Hacker auf, weiter Internetseiten von Firmen und Regierungen anzugreifen. "Wir hoffen, wünschen, bitten sogar, dass sich die Bewegung in einer Revolution manifestiert, die ohne uns weitergehen kann."

LulzSec hatte in den vergangenen Wochen mit Attacken etwa auf Computer des Elektronikkonzerns Sony oder des US-Geheimdienstes CIA Aufsehen erregt. Zuletzt hatten sie aus Protest gegen das scharfe Einwanderungsrecht in Arizona, interne Daten der Sicherheitsbehörde des US-Bundesstaates online veröffentlicht.

Internationale Ermittler und Sicherheitsfirmen fahnden nach den Mitgliedern der Gruppe. Nach Informationen der New York Times arbeitet die US-Bundespolizei FBI dabei mit Agenten des Auslandsgeheimdienstes CIA und europäischen Sicherheitsbehörden zusammen.

Anfang der Woche hatten britische Fahnder in Wickford bei London einen 19-Jährigen wegen Hacker-Attacken festgenommen. Wie LulzSec via Twitter mitteilte, gehöre er aber nicht zu der Gruppe.

Doch auch innerhalb der Szene hat der Druck auf LulzSec in den letzten Tagen zugenommen. Aktivisten der niederländischen Gruppe TeamPoison legten das Blog eines mutmaßlichen Mitglieds der Gruppe lahm und drohten damit, Namen und Daten von LulzSec-Mitgliedern preiszugeben.