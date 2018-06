Es war Ende Januar, als die Regierung um Präsident Hosni Mubarak kurzzeitig das Internet in Ägypten abschaltete . Im Gegenzug legten im Rahmen der " Operation Egypt " Unterstützer des Hacker-Kollektivs Anonymous mehrere staatliche Websites und die des Telefonanbieters Vodafone lahm. Keine große Aktion, wirklich gehackt wurde nichts, nur ein paar Seiten waren für einige Zeit nicht erreichbar. Eine nette kleine Geschichte am Rand der arabischen Revolten, mit der das Netz auf seine Weise zeigte, dass es die Jugend auf den Straßen Kairos unterstützt.

Koordinierte Angriffe im Netz sind auch nicht neu. Doch niemals waren sie so zahlreich wie in diesem Jahr. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Website, sei es die eines Unternehmens oder einer Behörde Ziel einer solchen Attacke ist.

Anonymous machte den Anfang und wollte mit Aktionen wie die gegen Ägypten oder die für Wikileaks libertären Graswurzel-Aktivismus leben. Längst aber ist diese Idee aus dem Ruder gelaufen. Gruppen wie Lulz Security nutzen die mutmaßliche Legitimierung solcher Cracker-Angriffe für ihre eigenen Aktionen. Dass dabei immer häufiger auch Unbeteiligte getroffen werden, stört sie nicht. Im Gegenteil: Viel Feind, viel Ehr, scheint die Idee zu sein.

Anonymous Ohne Gesicht Der Name ist Programm – die Gruppe Anonymous agiert als Bewegung ohne sichtbare Hierarchie und Gesichter. Anhänger ihrer Aktionen (Anons) verkleiden sich gern mit einer Maske von Guy Fawkes. Der hatte 1605 ein Attentat auf den englischen König versucht. Das wiederum inspirierte die Autoren der Comicserie V – wie Vendetta in den achtziger Jahren, ihren Protagonisten hinter einer Fawkes-Maske versteckt zu zeigen. Er protestierte mit seinen Aktionen gegen einen unterdrückenden und überwachenden Staat, was wiederum einige Anons als Symbol für den eigenen Kampf aufgriffen. Ursprung der Bewegung und des Namens ist das Imageboard 4chan. Auf der Seite kann jeder unzensiert und unmoderiert Bilder und Botschaften hinterlassen und dabei auch seinen Namen angeben. Allerdings tut das kaum jemand, weswegen die meisten Texte mit dem Namen "Anonymous" gekennzeichnet sind. Ohne Hierarchie Anonymous existiert nicht als Organisation. Es ist viel mehr eine Idee, eine Bewegung, der sich jeder anschließen und derer sich jeder bedienen kann. Auch Koordination gibt es nicht direkt. Wichtigste Instrumente dieser Nicht-Koordination sind der Internet Relay Chat (IRC) für Diskussionen und Pastebin.com zum Veröffentlichen von Meiningen und Manifesten. Doch muss niemand in solchen Foren und Kanälen auftauchen, um ein Anon zu sein. Es genügt, Anonymous öffentlich zu unterstützen, wie es der amerikanische Bürgerrechtler John Perry Barlow tut, oder sich an den Attacken auf Server zu beteiligen. Die Software dazu, Low Orbit Ion Cannon genannt, gibt es kostenlos im Netz. Ohne Führer Es gibt keinen Chef, Leiter, Anführer oder Ähnliches. Im Gegenteil: Jeder, der sich als solcher in Medien oder Internet präsentiert, kann davon ausgehen, in kürzester Zeit von den Anhängern von Anonymous beschimpft zu werden oder selbst Ziel von Angriffen zu sein. Anonymous ist vielmehr eine Umsetzung der Idee des Hive Minds, der Schwarmintelligenz. In der Masse, so die Idee, lässt sich enorme Wirkung entfalten, also sollte auch nur die Masse das Ergebnis für sich beanspruchen. Gleichzeitig legt Anonymous Wert darauf, Verantwortung für die Aktionen zu übernehmen, die durch das Netzwerk koordiniert wurden. Daher werden üblicherweise Bekennerschreiben verfasst. Jedoch hat die Bewegung keinen Einfluss auf Einzeltäter, die ihren Namen benutzen und will den auch nicht haben. In gewisser Hinsicht bildete die zeitweise mit Anonymous verbündete Hackergruppe LulzSec eine Ausnahme von der Führerlosigkeit. Sie hatte mit Hector Xavier Monsegur alias "Sabu" einen Gründer, Kopf und Sprecher. LulzSec hat eine Reihe von Regierungs- und Unternehmensserver angegriffen und sich dabei Zugriff auf E-Mails und Nutzerdaten verschafft. 2012 kam heraus, dass Sabu ein FBI-Informant war, der mehrere LulzSec-Mitglieder verraten hat. Ohne Ziel Anonymous versteht sich als Bewegung, die für Netzfreiheit und gegen Zensur kämpft. Darüber hinaus aber gibt es keine klar formulierten Ziele. Aktionen können sich gegen Sekten ebenso richten (die älteste bekannte ist eine gegen Scientology) wie gegen rechtsradikale Foren, Kreditkartenkonzerne oder Manager von Unterhaltungskonzernen. Auch ist es im Kern eigentlich keine politische Bewegung. Ursprünglich ging es um Streiche – im Namen unliebsamer Personen beispielsweise Unmengen Pizza zu bestellen. Der Spaß stand im Vordergrund, oder im Jargon des Netzes: the lulz. Gemeint sind Lacher, vor allem im Sinne von Schadenfreude. Für die Teilnehmer allerdings können die Aktionen im Zweifel durchaus riskant sein, da einige Länder wie die USA, Großbritannien und die Niederlande begonnen haben, Attacken von Anonymous strafrechtlich zu verfolgen.

Bestes Beispiel ist der erneute Angriff auf Sony , der den unrühmlichen Höhepunkt der diesjährigen Cracker-Welle darstellt. Nach einem Hack des Playstation-Netzwerks lag der Konzern bereits am Boden, seine fahrlässigen Sicherheitsvorkehrungen waren bereits aufgedeckt. LulzSec trat nicht nur nach und stahl Zehntausende E-Mail-Adressen und Passwörter, die Gruppe stellte sie anschließend auch ins Netz. Aber was können die Kunden dafür, dass das Unternehmen schlampt? Warum also sie durch eine solche Veröffentlichung bestrafen?

Die Euphorie über die mutmaßliche Macht blendet offensichtlich. Ein Blick auf die jüngsten Attacken zeigt, wie wahllos inzwischen die Ziele ausgesucht werden. Vergangene Woche war es Nintendo, am Montag die Seite des US-Senats . Dann eine Pornoseite, von der die Passwörter von 26.000 Kunden gestohlen und veröffentlicht wurden. Warum auch immer. Am Dienstag dann fielen die Server der beliebten – und von vielen Menschen geschätzten – Spiele Eve Online und Minecraft aus.

Die Haltung dahinter erinnert an die des "Bully", des Schlägers auf dem Schulhof: Wer das Opfer ist, ist eigentlich egal, solange nur genug dabei zuschauen. Und falls der Lehrer kommt, war doch alles bloß Spaß. Oder, wie die Cracker sagen würden:" only for the lulz ". Es gehe doch nur um Schabernack und Schadenfreude, um sonst nichts.

LulzSec macht keinen Hehl daraus, dass man keine lauteren Motive verfolgt: Es gehe allein um die "Unterhaltung auf eure Kosten", heißt es im Twitter-Profil . "Ihr" – das sind in diesem Fall nicht mehr bloß Unternehmen und Anbieter, sondern auch die Nutzer, deren Daten immer häufiger entwendet werden.