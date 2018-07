Als "Tools of Change" werden seit dem "Arabischen Frühling" Dienste wie Facebook oder Twitter bezeichnet und es wird das Potenzial des Internets diskutiert, autoritäre Regime zu demokratisieren. Doch wie lassen sich diese Entwicklungen in der arabischen Welt auf andere autoritär geprägte Gesellschaften übertragen, beispielsweise auf die Volksrepublik China? In China immerhin gibt es inzwischen etwa eine halbe Milliarde Internetnutzer, und sie stellen damit die größte Netz-Nation der Welt dar. Und die chinesische Regierung fürchtet die Entwicklung in anderen Staaten offensichtlich.

Noch ist das Netz in der chinesischen Bevölkerung aber nicht so weit verbreitet wie in westlichen Staaten. Doch ist die Dynamik des Wachstums beeindruckend: Seit 2006 kommen jedes Jahr durchschnittlich 80 Millionen neue Wǎngmín hinzu – chinesisch für Netizen, Netzbürger.

Tina Clausmeyer Tina Clausmeyer arbeitet in der Abteilung Asien und Ozeanien von Misereor, dem Hilfswerk der katholischen Kirche. Das engagiert sich gemeinsam mit einheimischen Partnern in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika. Ihr Beitrag erscheint in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE).

Diese Entwicklung wird von der chinesischen Führung gezielt gefördert. Denn sie hat erkannt, dass moderne Kommunikationstechnik sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Selbstverständlich wird das Internet aber auch in China genutzt, um Unterhaltung oder Informationen zu finden oder miteinander zu kommunizieren. Auch Blogs und Soziale Netzwerke sind in der Gesellschaft angekommen.

Im Unterschied zur westlichen Welt wird jedoch ein großer Teil der Inhalte im chinesischen Netz von den Nutzern selbst erstellt und nicht von professionellen Anbietern. Sogenannter User-Generated-Content ist charakteristisch für China, gemeint sind vor allem Blogs, die einen hohen Stellenwert haben.

Nach offiziellen Angaben nutzen 317 Millionen Wǎngmín das Internet zum Lesen oder Betreiben von Blogs, das sind immerhin 65,5 Prozent der Gesamtnutzer. Hinzu kommen 195 Millionen Menschen, die Mikroblogs verwenden – 40,2 Prozent aller chinesischen Netznutzer.

Viele Chinesen kompensieren damit einen Mangel: Es fehlt eine unabhängige und freie Presse, daher übernehmen Blogs, Forenbeiträge oder die Kommentare auf Social-Media-Seiten inzwischen die Rolle der vierten Gewalt. Bei Korruptionsfällen, Naturkatastrophen und Skandalen um gesundheitsschädliche Produkte wird das öffentliche Bedürfnis nach Informationen und Transparenz durch eben diese Angebote befriedigt. Blogs, die über benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Umweltverschmutzung berichten, geben gleichzeitig denjenigen eine Stimme, die in den offiziellen Medien oft nur wenig Beachtung finden.

Selbstverständlich nutzt die Staats- und Parteiführung das Internet zu Propagandazwecken. Gleichzeitig wächst seit einigen Jahren ein chinesischer Graswurzel-Nationalismus von Anhängern des Regimes. Ohne staatlich gelenkt zu werden, versuchen sie, Debatten im Internet zu beeinflussen und zu dominieren und so Kritiker zu übertönen. Dieser Nationalismus manifestiert sich vor allem im Internet.