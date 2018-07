Rund zwei Milliarden Menschen sind im Internet vernetzt. Ihr Nutzungsverhalten mache das Internet zu einem enormen Wirtschaftskatalysator . Zu diesem Schluss kommen Wirtschaftswissenschaftler des McKinsey Global Institute. " The web makes us richer " titeln sie im britischen Prospect Magazine .

Diese These unterfüttern sie mit reichlich Zahlen. In ihrer Studie untersuchen sie den Einfluss des Internets auf Wachstum, Arbeitsmarkt und Reichtum in den G8-Ländern und Brasilien, China, Indien, Südkorea und Schweden. Zusammen machen diese Länder 70 Prozent des globalen BIP aus.

Laut der Studie verantwortet das Internet 3,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der dreizehn betrachteten Länder und führte in den letzten fünf Jahren zu einem Wachstum des BIP von 21 Prozent. Drei Viertel dieses wirtschaftlichen Erfolgs basieren den Forschern zufolge auf traditionellen Firmen, die das Internet als einen Verkaufskanal nutzen – beispielsweise ein Buchhändler, der seine Bücher auch über das Internet verkauft (im Gegensatz zur Firma Amazon, die ausschließlich über das Internet verkauft).

Internet kostet keine Jobs

Durch das Internet werden keine Arbeitsplätze vernichtet, betont die Studie, im Gegenteil. Es sei zwar zutreffend, dass wegen des Internets die Mittlerrolle in vielen Sektoren wegfalle, sagen die Unternehmensberater. Aber während die erhöhte Produktivität durch das Internet Arbeitsplätze zerstöre, entstünden gleichzeitig neue in anderen Sektoren, beispielsweise in der Logistik .

"Da gibt es doch überhaupt keine Daten zu", sagt Rüdiger Wolff von der Bundesverwaltung der Gewerkschaft ver.di, Fachbereich Handel. Er hält die Studie an diesem Punkt für sehr fragwürdig. "Viele Unternehmen können ja einfach ihre vorhandene Logistik umstrukturieren – dann ist es gar nicht notwendig, neue Arbeitsplätze zu schaffen."

Am Beispiel von Frankreich haben die Wirtschaftswissenschaftler von McKinsey ermittelt, dass für jeden Job, der durch Technologisierung gestrichen wurde, das Internet durchschnittlich 2,6 neue geschaffen hat.

"Im Buchhandel zeigt sich eher ein gegenläufiger Trend. Durch Internethändler wie Amazon verschwindet der kleine Buchladen um die Ecke und sogar die größeren Ketten haben es schwer, sich zu behaupten", hält Wolff dagegen .