Enzyklopädien waren immer schon ein Mittel der Aufklärung. Ungezählte 13-jährige Jungs haben heimlich im Brockhaus oder in der Encyclopedia Britannica nachgeschlagen, welche Geheimnisse die weibliche Anatomie bietet. Heute ist das nicht mehr notwendig – die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia ist einfacher zu handhaben und auch viel auskunftsfreudiger. Nicht nur Artikel wie "Vulva" und "weibliche Brust" bieten bebilderte Erläuterungen, Wissbegierige können auch nachschlagen, wie man einen Penisring anlegt oder wie aufblasbare Sexpuppen untenrum aussehen. Auch japanische Lolicon-Mangas, die Mädchenfiguren als sexualisierte Lolitas porträtieren, sind Thema der Online-Enzyklopädie, die es sich zum Ziel gemacht hat, das Weltwissen zu sammeln.

Zu viel ist zu viel, dachte sich Larry Sanger im Frühjahr 2010 und zeigte den Betreiber, die kalifornische Wikimedia Foundation , kurzerhand beim FBI an. "Ich glaube, dass die Website Wikimedia Commons, die von der Wikimedia Foundation betrieben wird, möglicherweise bewusst Kinderpornografie vertreibt", schrieb Sanger , der einst die Online-Enzyklopädie mit gegründet hatte, aber im Streit ausgeschieden war. Wikimedia Commons ist das zentrale Medienarchiv der Wikipedia mit mehr als 10 Millionen Bild-, Video- und Audiodateien.

Was folgte, war eine Höhepunkt interner Wikipedia-Politik. Zwar zeigte das FBI kein Interesse an den Vorwürfen. Doch Jimmy Wales, ebenfalls Gründer der Online-Enzyklopädie, scharte einige Anhänger um sich und ließ in einer Hauruck-Aktion Hunderte Bilder löschen, um eine negative Berichterstattung zu vermeiden. Das wiederum sorgte für Empörung unter den freiwilligen Wikipedia-Autoren und Administratoren, die solche Einmischungen von oben gar nicht schätzen. Schließlich übernahm Wikimedia-Geschäftsführerin Sue Gardner das Ruder und ließ den Berater Robert Harris eine Studie über "kontroverse Inhalte" ausarbeiten. Zu seinen Empfehlungen gehört , den Nutzern die Möglichkeit zu geben, unerwünschte Inhalte auszublenden. Im Juni beschloss der Stiftungsrat der Wikimedia Foundation, diesen Ratschlag umzusetzen.

Es geht nicht nur um sexuelle Inhalte, sondern auch um Darstellungen von Gewalt und andere potenziell verstörende Motive. In den zehn Jahren ihres Bestehens ist die Wikipedia immer wieder mit verschiedenen Inhalten angeeckt. So landete die Online-Enzyklopädie 2008 auf einer britischen Kinderporno-Filterliste , weil dort ein Bild eines Albums der Band "The Scorpions" zu finden ist, das eine nackte 12-Jährige zeigt.

2007 zeigte die damalige stellvertretende Vorsitzende der Partei "Die Linke", Katina Schubert, die Betreiber der Enzyklopädie an, weil sich hier Kennzeichen zahlreicher Nazi-Organisationen angesammelt hatten. Ihre Forderung: "Nazis raus aus Wikipedia". Und auch Islamisten stoßen sich an mittelalterlichen Darstellungen des Propheten Mohammed, die ihren Weg in die Wikipedia gefunden haben.

Mit dem "Prinzip der geringsten Überraschung" will die Wikimedia Foundation weiteren Auswüchsen begegnen. Zu deutsch: Man will niemanden vor den Kopf stoßen. Gerade bei der derzeit geplanten Expansion der Wikipedia in Asien, Afrika und arabischen Ländern könnte allzu große Freizügigkeit hinderlich sein. Zwar müssen alle Inhalte der Wikipedia erzieherischen oder informativen Anspruch haben – doch wo ist die Grenze zu ziehen? Auf der Multimedia-Plattform der Enzyklopädie finden sich alleine 17 Videos zur männlichen Ejakulation. Mit dem neuen Filter sollen die Nutzer selbst entscheiden können, ob sie so viel aufklärerische Information wirklich sehen wollen.

Doch für eine Fraktion der Wikipedia-Autoren ist Aufklärung eine ihrer nobelsten Aufgaben. So hoben deutsche Wikipedia-Autoren im vergangenen Jahr zum Beispiel den Artikel "Vulva" samt Foto auf die deutschsprachige Startseite der Enzyklopädie und sorgten so für hitzige Debatten. Diese Wikipedianer lehnen Filter strikt ab, da sie eine Unterdrückung des Wissens befürchten. "Von Tag Eins an stehen wir für Aufklärung ohne politische Barrieren" schreibt zum Beispiel Wikipedia-Autor "Samsara" auf der Diskussionsseite zum Referendum.