Das Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn wurde 2008 gegründet und ist in einer ehemaligen sowjetischen Kaserne am Stadtrand untergebracht. Es sieht so aus, wie sich ein Set Designer bei James Bond eine Institution für Cyber-Verteidigung in Osteuropa ausmalen würde.

Doch das CCDCOE ist eine Forschungseinrichtung und eines der Exzellenzcluster der Nato. Diese Zentren werden jeweils von verschiedenen Ländern gemeinsam betrieben und sollen die Fähigkeiten des Militärbundes erweitern.

Im CCDCOE werden Konzepte und Doktrinen zum Kampf im Netz erforscht, was neben den technischen Aspekten auch beinhaltet, die rechtlichen Bedingungen zu untersuchen. Dort werden außerdem Simulationen und Seminare organisiert und Mitarbeiter der Nato geschult.

In dem Zentrum arbeiten Experten aus verschiedenen Staaten, darunter Deutschland, Estland, Ungarn, Italien und Spanien. Einer davon ist der Bundeswehr-Hauptmann und Informatiker Christian Czosseck.