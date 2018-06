Wenn irgendjemand noch versteht, was in einem Windows-Computer so alles passiert, dann Mark Russinovich. Er war Unternehmensgründer im Silicon Valley und wurde später Topentwickler im Windows-Team. Neben der Arbeit hat er jetzt ein Buch geschrieben: Zero Day, in dem wegen ein paar Viren und Schwachstellen im weitverbreitetsten Betriebssystem der Welt Krankenhauspatienten sterben, Flugzeuge abstürzen, Schiffe verloren gehen, die Lichter ausgehen. “Das Buch spiegelt viele Situationen wieder, mit denen wir heute zu tun haben", sagt Howard A. Schmidt, Cybersicherheitschef im Weißen Haus.