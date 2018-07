Mark Zuckerberg will nicht einfach nur mehr Informationen von den Facebook-Mitgliedern haben. Er will alle. "Keine Aktivität ist zu groß oder zu klein, um sie zu teilen", sagte der Gründer des Netzwerks am Donnerstag auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8. Deshalb werden die Profilseiten bei Facebook neu gestaltet. Künftig sollen sie alle Aktivitäten eines Mitglieds abbilden, und zwar von der Geburt an.

Die bisherige Pinnwand wird dazu ersetzt. An ihre Stelle tritt die Timeline. Auf dieser Zeitleiste sollen Nutzer alle Stationen ihres Lebens dokumentieren. Zuckerberg selbst zeigte bei der Präsentation ein Babyfoto von sich selbst als ersten Eintrag.

Die Zeitleiste soll aber noch sehr viel mehr beinhalten. Die Nutzer können auch Orte einbinden, an denen sie sich oft aufhalten. Auch Jogging-Tagebücher, die externe Firmen auf Facebook anbieten, lassen sich integrieren. Oder einfach Kochrezepte, die man an irgendeinem Tag ausprobiert hat. "So erzählt man die ganze Geschichte seines Lebens auf einer einzigen Seite", sagte Zuckerberg. Nutzer sollen jeden Eintrag priorisieren können und bestimmen, wer ihn sehen darf. Eingeführt werden soll die Funktion in den nächsten Wochen und Monaten.

Einklinken in die Songs, die Freunde gerade hören

Dieses Konzept ist schon lange als Lifstream bekannt. Umgesetzt wurde es bisher aber nur von ein paar mehr oder weniger Verrückten, die ihr Leben mit Helmkamera oder anderen Geräten dokumentierten – zu Forschungszwecken oder als künstlerisches Projekt. Nun soll es der Normalfall werden. 800 Millionen Nutzer hat Facebook mittlerweile.

Ein zweiter wichtiger Bestandteil der Neuerungen ist die Möglichkeit, Medieninhalte zu empfehlen. Nutzer sollen ihren Freunden zeigen können, welche Musik sie gerade hören, welche Filme sie schauen oder welche Artikel sie lesen. Dafür richtet das Unternehmen ein neues Tickerfenster ein, in dem Meldungen in Echtzeit einlaufen. Rund ein Dutzend Musikdienste, Online-Videotheken und Websites von Medienunternehmen kooperieren mit Facebook, darunter bekannte Namen wie Spotify, Netflix und das Wall Street Journal.

Besonderer Clou: Wer mithören will, wenn ein Freund gerade einen bestimmten Song laufen lässt, kann sich einklinken. Das Gleiche gilt für Videos.

Kritiker warnen vor "Ende der Privatsphäre"



Unmittelbar nach der Präsentation äußerten viele Beobachter Datenschutzbedenken: Twitter-Nutzer schrieben vom "Ende der Privatsphäre". Ob diese Kritik berechtigt sei, hänge stark von der Umsetzung der neuen Funktionen ab, sagte der Analyst Michael Gartenberg. "Es ist noch zu früh, um das zu bewerten. Facebook hat mittlerweile gelernt, dass sie in diesem Bereich vorsichtig sein müssen." Entscheidend sei die Frage, ob das Unternehmen die Informationen standardmäßig veröffentliche oder die Nutzer erst zustimmen müssten.

Der amerikanische Journalismus-Dozent und Blogger Jeff Jarvis schrieb, Facebook erhöhe die Hürden, sich von der Plattform abzumelden: "Man verliert sein Leben."



Mit den neuen Funktionen und Änderungen verschärft Facebook auch die Konkurrenz zu Google+. Dessen Betreiber Google hatte seinen Gegenentwurf zu Facebook jüngst für alle Nutzer geöffnet und mehrere technische Neuerungen angekündigt. Facebook hatte mit zahlreichen Änderungen reagiert und hilft seinen Mitgliedern seit kurzem, Privatsphäre und den Empfängerkreis von Informationen leichter zu verwalten.