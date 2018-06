ZEIT ONLINE: Vor 30 Jahren entstand der Chaos Computer Club (CCC). Ein Grund zum Feiern auch für Leute, die selbst weder Hacker noch Computerfreaks sind?

Klaus Kornwachs: Ja – weil wir in einer so hoch vernetzten und von Rechen- und Kommunikationstechnik abhängigen Zivilisation Menschen brauchen, die unsere Erwartungen an Technologie auf ein vernünftiges Maß reduzieren können und ungerechtfertigte Versprechen über Sicherheit bloßstellen.

ZEIT ONLINE: Welche Menschen?

Kornwachs: Idealisten und Professionals, Computerfreaks, Sicherheitstester, Entlarver, Widerständler, Enthusiasten für Free Access und auch ein paar Verschwörungstheoretiker – der CCC verbindet in spontaner Weise fröhlichen Fortschrittsoptimismus mit gesundem Misstrauen. Seinen Späthippie-Charme hat er nicht eingebüßt. Dabei ist er ja inzwischen fast eine NGO und im Bereich des World Wide Web und der Computerwelt so wichtig wie Greenpeace, Amnesty International oder Attac.

Klaus Kornwachs Professor Klaus Kornwachs ist Physiker und Technikphilosoph. Bis April 2011 lehrte er an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU), nun an der Universität Ulm.

ZEIT ONLINE: Erinnern Sie sich, wann Sie zum ersten Mal vom CCC gehört haben?

Kornwachs: Es war 1984 bei der Gründung des offiziellen Vereins. Aber gelernt, was Hacken ist, habe ich anderweitig. Da hatten sich Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter einen Spaß daraus gemacht, die Passwortliste der Nutzer eines Uni-Rechenzentrums zu knacken. Ich arbeitete damals am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und wurde damit beauftragt, die Sache aufzudecken …

ZEIT ONLINE: An welcher Universität war das passiert?

Kornwachs: Das kann ich nicht sagen. Nur so viel: Für die Studenten blieb das ohne Folgen, weil es allen Verantwortlichen sehr peinlich war. Damals habe ich mir die Hacker als Leute vorgestellt, die jedes Bit im Betriebssystem noch persönlich kennen, denen der Einbruch in fremde Systeme Spaß macht – und die dabei zuweilen Allmachtsgefühle entwickeln. Das hatte alles auch eine spätpubertäre Note, die Protestkultur der wilden Siebziger schwappte da noch mit rüber.

ZEIT ONLINE: Klingt ganz sympathisch…

Kornwachs: Man muss das immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit sehen. Ich hatte mir als 14-Jähriger einfach mit einem alten Telefonapparat vom Geschäftsanschluss meines Vaters eine Leitung auf meine Bude gelegt. Das war 1961/62, und so etwas war streng verboten. Irgendwann kam die Post mir auf die Schliche und hat meinen Apparat beschlagnahmt. Es galt das öffentliche Fernmeldemonopol. In den achtziger Jahren hatten wir dann im Institut Spaß damit, die Vertreter der Bundespost zu ärgern. Die waren immer so unflexibel! Etwa bei der Frage, ob ein Ethernet-Kabel auf ein benachbartes Grundstück verlegt werden dürfe – was ja noch die Hoheitsrechte der Post berührte.

ZEIT ONLINE: Das Westdeutschland der achtziger Jahre war also technisch total vermufft?

Kornwachs: Man unterstellt für die Periode von 1970 bis 1985 den Deutschen eine grundsätzliche Technikfeindlichkeit. In demoskopischen Metastudien ist davon aber ab Mitte der achtziger Jahre praktisch nichts mehr nachweisbar. Der Protest gegen Kernkraftwerke ist etwas völlig anderes als die Begeisterung für Computer und technologische Basteleien – er hat aber diese Technikbegeisterung in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung total überdeckt. Dabei war das ja auch die Zeit der ersten Personalcomputer, etwa von Apple oder Commodore, und neuer Konzepte für den Arbeitsalltag: ins betriebliche Netz integrierte Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten, Telearbeit.