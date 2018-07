Leaks , also Veröffentlichungen gegen den Willen des Protagonisten, sind das Thema, das Julian Assange wohl für den Rest seines Lebens begleiten wird. Er hat die größte und wichtigste Leaks -Plattform aufgebaut, deren Reputation unter anderem durch einen Leak beschädigt wurde . Und nun ist auch seine Autobiografie im Prinzip ein Leak .

Der schottische Verlag Canongate Books hat am Donnerstag Assanges Biografie veröffentlicht – gegen den erklärten Willen des darin Beschriebenen. Weswegen die Unterzeile nun lautet: "die unautorisierte Autobiografie". Das Buch steht bereits auf einem der vorderen Plätze des britischen Amazon-Rankings.

Das Ganze entbehrt nicht einer gewissen Ironie. So kommentierte beispielsweise Jillian York von der Electronic Frontier Foundation, die sich unter anderem für Transparenz einsetzt, das Ganze kurz und sarkastisch : " And from the department of pot meet kettle, Julian Assange is pissed that a British publisher released drafts of his memoir without his permission. " Sinngemäß, da habe ein Grautier ein anderes Esel genannt.

Vielleicht aber ist das eine zu einfache Sichtweise, der Fall ist komplex. Die Autobiografie beginnt mit einem Vorwort des Verlages. Darin beschreibt Canongate, Assange habe einen Vertrag unterschrieben und habe mehr als 50 Stunden lang mit Andrew O'Hagan geredet, dem Autor, den Assange selbst als Ghostwriter ausgesucht habe. Als jedoch die erste Version vorgelegen habe, sei Assange nervös geworden. "Am 7. Juni 2011, nachdem 38 Verlage in aller Welt unterschrieben hatten, das Buch zu veröffentlichen, sagte uns Julian, er wolle seinen Vertrag annullieren."

Vorschuss von angeblich 500.000 Pfund

Canongate rechtfertigt sich für die Veröffentlichung damit, dass der Vertrag jedoch nie annulliert und bis heute gültig sei – weil Assange den Vorschuss, nach unbestätigten Berichten 500.000 Pfund, nicht zurückgezahlt habe.

Assange hingegen fühlt sich gelinkt. Ziemlich lang ist seine Erklärung dazu . "Dieses Buch sollte eigentlich von meinem Lebenskampf für Gerechtigkeit durch den Zugang zu Wissen handeln. Es wurde zu etwas anderem. Diese Vorgänge um die nicht autorisierte Veröffentlichung durch Canongate haben nichts mit Informationsfreiheit zu tun – es geht um ganz altmodischen Opportunismus und Doppelzüngigkeit – darum, Menschen zu linken, um Geld zu verdienen."

Ja, schreibt Assange, er habe seinen Vertrag auflösen wollen. Aber nur, um einen neuen mit einer neuen Deadline aufzusetzen. Denn das Manuskript sei "noch nicht vollständig ausgearbeitet": "Es wurde nicht von mir korrigiert oder auf die Richtigkeit der Fakten geprüft. Das gesamte Buch sollte eigentlich noch stark überarbeitet, erweitert und geprüft werden, vor allem in Hinsicht auf die Privatsphäre der im Buch erwähnten Personen."