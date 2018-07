David C. Drummond ist bei Google Senior Vice President, zuständig für Corporate Development und Chief Legal Officer. Er verantwortet also als Vizepräsident strategische Entscheidungen des Konzerns und ist gleichzeitig der Rechtsvorstand. Er hat an der renommierten Stanford Law School Recht studiert und 2002 bei Google angefangen. Schnell stieg er zu einem der wichtigsten Manager des Unternehmens auf.