Linus Torvalds wurde 1969 in Helsinki geboren. Mit elf saß er vor seinem ersten Rechner und tippte für seinen Großvater, der ihn gekauft hatte, kleine Basic-Programme ein. Früh begann er, mit der Technik zu experimentieren. Anfang 1991, als Student der Computerwissenschaften, kaufte er sich einen IBM-PC mit einem 386er Prozessor. Kurz vorher hatte er begonnen, sich für die Uni mit Unix und mit der Architektur von Betriebssystemen zu beschäftigen. Unzufrieden mit dem OS Minix, dass er sich für seinen Rechner bestellt hatte, begann er, daran herumzubasteln. Binnen sechs Monaten entwickelte er den ersten Betriebssystemkern Linux 0.01 und verkündete in einer Newsgroup, dass er an einem freien Betriebssystem programmiere. Bis heute arbeitet er an der Weiterenwicklung des Systems, inzwischen im Rahmen der Linux Foundation, einer Stiftung. Er lebt in den USA.