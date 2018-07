In diesem Jahr war die Informationslage für Journalisten bei mindestens zwei Ereignissen unsicher und spärlich. Während der Erdbebenkatastrophe in Japan und den Revolutionen in der arabischen Welt griffen Nachrichtenseiten und Fernsehsender auf Twitter- und Facebook-Inhalte zurück, um ihre Berichterstattung anzureichern. Engagierte Nutzer in den Krisengebieten stellten Bilder, Videos und Informationen zur Verfügung oder halfen, Gesprächspartner zu organisieren.

Youtube-Videos im heute-journal, Twitter-Zitate im Spiegel, Blogger-Interviews in der FAZ: Journalisten haben die sozialen Netzwerke als Recherchequellen entdeckt. Sie dienen aber nicht nur dazu, den Journalisten bisher unbekannte Informationen und Inhalte zu verschaffen. Redakteure können auch lebhafte Diskussionen ihrer Nutzer verfolgen und sich daran beteiligen. Aus den Nutzerkommentaren lassen sich leicht Stimmungen und Reaktionen zu aktuellen Nachrichten und gesellschaftlichen Themen ablesen.

Eine wichtige Frage ist jedoch, ob Journalisten die Informationen aus den sozialen Netzwerken mit der nötigen journalistischen Sorgfalt prüfen können. Der Wahrheitsgehalt von Berichten aus anonymer Quelle lässt sich häufig nicht abschließend feststellen. Ein gutes Beispiel dafür waren die aus Wikipedia kopierten Vornamen von Karl Theodor zu Guttenberg. Als er 2009 Wirtschaftsminister wurde, kopierten viele Redaktionen einfach die Namenssammlung, die in der Online-Enzyklopädie stand. Dumm nur, dass ein paar Tage zuvor ein Scherzbold den falschen Namen Wilhelm hinzugefügt hatte.

Als weiteres Problem kommt hinzu, dass die Meinung der Nutzer in den sozialen Netzwerken nicht immer repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist. Dennoch präsentieren manche Journalisten einzelne Tweets oder Videos, als würden sie die Stimmung einer ganzen Gesellschaft widerspiegeln. Selbst wenn der Zugang zu Informationen und Meinungen in den sozialen Netzwerken verführerisch einfach erscheint, sollten Journalisten – aber auch Leser – also eine kritische Haltung bewahren.

