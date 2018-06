In Russland sind am Wahltag von vielen Menschen genutzte kremlkritische Internetseiten abgeschaltet worden. Es gebe offenbar einen Hackerangriff mit dem Ziel, die Berichterstattung über Verstöße bei der Duma-Wahl zu verhindern, teilte der Chefredakteur des regierungskritischen Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Seite des Senders war am Sonntagmittag nicht mehr zu erreichen. Das Moskauer Echo gilt als wichtigster Radiosender für unabhängige Beiträge. Auch die Seite der einzigen unabhängigen russischen Wahlbeobachterorganisation Golos sowie das Nachrichtenportal slon.ru waren nicht zugänglich.

Dies gilt als der erste Zwischenfall, bei dem oppositionelle Websites abgeschaltet wurden. Angesichts der vom Kreml gesteuerten Staatsmedien informieren sich besonders viele Russen im Internet über die Lage in ihrem Land. Das Internet galt bisher als freies Medium.

Die kremlkritische Internetzeitung gazeta.ru – deren Website war am Sonntag noch zugänglich – hatte bereits am Samstag über Probleme mit den Behörden berichtet. Demnach wurde der Chefredakteur des Portals ins Kommunikationsministerium einbestellt.



Die große Macht der Regierungspartei macht unabhängige Wahlen unmöglich

Die Chefin der Wahlbeobachterorganisation Golos, Lilija Schibanowa, war am Samstag die ganze Nacht auf einem Moskauer Flughafen festgehalten worden. Zollbeamte beschlagnahmten ihren Taschencomputer. Die Wahlbeobachter waren von dem russischen Regierungschef Wladimir Putin mit "Judas" verglichen worden. Kremlkritiker, die zur Wahl nicht zugelassen sind, beklagen die "schmutzigste Abstimmung" seit dem Zerfall der Sowjetunion.

Auch die Seiten der Tageszeitung Kommersant und der Wochenzeitung New Times waren von dem Cyber-Angriff betroffen.

Die heutigen Parlamentswahlen finden in mehr als neun Zeitzonen statt. Rund 110 Millionen Russen sind aufgerufen, die 450 Abgeordneten der Duma, des russischen Unterhauses, zu wählen. Trotz erwarteter Verluste gilt ein deutlicher Sieg der Regierungspartei Einiges Russland von Ministerpräsident Wladimir Putin als sicher. Sie kontrolliert die staatlichen Medien und konnte so kritische Stimmen in der Öffentlichkeit unterdrücken.