Seit einer Woche läuft die Offensive der Roten Armee in Finnland. Mit mehr als 500.000 Soldaten und 1.000 Panzern überqueren am 30. November sowjetische Truppen die Grenze. Inmitten des Vorrückens stellt ein ukrainischer Soldat die Invasion infrage. "Genosse Kommandeur, warum führen wir diesen Krieg? Hat nicht (Feldmarschall) Woroschilow erklärt, dass wir das Land anderer Menschen nicht beanspruchen?", ist auf Twitter zu lesen . Dort ist nach 72 Jahren der Zweite Weltkrieg wieder ausgebrochen.

Verantwortlich dafür ist ein junger Engländer: Alwyn Collinson, 24 Jahre alt, Oxford-Absolvent und Historiker. "Ich habe beobachtet, wie Twitter, Facebook und andere soziale Medien benutzt wurden, um weltweit Menschen von Geschichten zu erzählen, die sie über die gängigen Medien sonst nicht erfahren hätten", sagt er. Besonders beeindruckt haben ihn die Möglichkeiten des Social Web während der Umbrüche in arabischen Ländern und Nordafrika, als in den jeweiligen Ländern andere Nachrichtenwege versperrt waren. Durch die persönlichen Schilderungen von Menschen über Twitter, Facebook oder Youtube habe sich trotzdem ein Bild von der Lage dort ergeben. "Ich habe mir gedacht, auf diese Weise könnt man Twitter auch benutzen, um ein historisches Ereignis zu erzählen."

Collinson will Geschichte real werden lassen, indem er nicht einfach Fakten wiedergibt, sondern die Ereignisse "aus Sicht von Augenzeugen" erzählt.

Der 24-Jährige ist nicht der Erste, der Twitter für eine Art Geschichtsunterricht benutzt. Über den Zweiten Weltkrieg können sich interessierte Nutzer gleich auf mehreren Kanälen informieren, die 70 Jahre nach Kriegsbeginn eröffnet wurden. Über den Account ukwarcabinet etwa werden Informationen auf Grundlage von Originalunterlagen des britischen Kabinetts wiedergegeben. WW2Today twittert über militärische Ereignisse, zitiert aus Tagebüchern und Briefen und bietet über die 140 Zeichen eines Tweets hinaus in einem Blog ausführliche Informationen. Doch während beiden Accounts nur einige Tausend Menschen folgen, hat Collinsons Kanal RealTimeWWII mehr als 160.000 Abonnenten.

Das mag unter anderem an der Häufigkeit der Nachrichten liegen. Ukwarcabinet und WW2Today verschicken einen Tweet am Tag, bei Collinson sind es zwischen 10 und 40, je nachdem, was vor 72 Jahren an eben jenem Tag passiert ist. "Ich versuche, die wirklich faszinierenden Geschichten auszuwählen, die einem das Gefühl geben, dabei gewesen zu sein, oder die einem besonders interessante oder ungewöhnliche Dinge über den Krieg erzählen", sagt er. Ihn interessieren die persönlichen Schicksale, weil sie zeigen würden, wie sich Menschen damals wirklich gefühlt hätten und welche Folgen der Krieg für sie hatte. Einen bestimmten Grund, warum er ausgerechnet 72 Jahre nach dem Krieg damit begonnen hat, gibt es nicht: "Ich dachte mir, wenn du das Projekt machen willst, beginn es sofort oder Du wirst es nie machen."

Collinson twittert Zitate von Augenzeugen oder aus Briefen, beschreibt Fakten und zeigt Originalfotos und Videos zu bestimmten Ereignissen. Seine Quellen sind das Internet, Bücher, Tagebücher, Zeitungen – "einfach alles, was ich finden kann". So landet dann auch ein finnischer Witz von damals über die riesige russische Invasionsarmee in der Timeline: "Sie sind so viele, und unser Land ist so klein, wo sollen wir Platz finden, um sie alle begraben zu können?"

Die Kommunikation mit seinen Followern ist wohl neben der Anzahl sowie der Auswahl der Tweets die dritte Säule seines Erfolgs. Obwohl Collinson die Arbeit bislang alleine und nur in seiner Freizeit macht, versucht er den Kontakt mit seinen Lesern zu pflegen. "Das ist die Stärke von Social Media: Ich schreibe nicht ein Buch oder einen Artikel, wo etwas statisch und unveränderbar steht." Jeder könne mitreden, mitmachen und Einfluss nehmen. Collinson betont, dass er nicht den Anspruch hat, den Zweiten Weltkrieg vollständig abzubilden. Er wolle Einblicke in möglichst alle Aspekte des Kriegsgeschehens geben. Da sei er für Hinweise auf Fehler und neue Perspektiven dankbar.

Zwei bis drei Stunden am Tag investiert Collinson in sein Twitter-Projekt, das immer größer wird. Freiwillige übersetzen seine Meldungen in andere Sprachen. Neben Spanisch, Arabisch, Russisch und Portugiesisch sind sie seit Kurzem auch in chinesischer und türkischer Sprache zu lesen. Gerne würde er auch Menschen aus anderen Ländern zur Mitarbeit an seinem Projekt gewinnen, etwa aus Deutschland, Japan oder Russland, um die dortigen Quellen erschließen und ihre Perspektiven auf das Geschehen transportieren zu können. "Dieses Projekt hat noch viel Potenzial", sagt Collinson. Fast sechs Jahre dauert der Krieg noch.