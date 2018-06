Die Internetpräsenz des US-Geheimdienstes CIA wurde am Freitag von Hackern angegriffen. Daraufhin war die Website mehrere Stunden nicht erreichbar, inzwischen funktioniert sie wieder . Die Verantwortung für den Angriff übernahmen Vertreter der Hacker-Bewegung Anonymous.

Ob tatsächlich Anonymous die Aktion ausführte, blieb unklar – auch, weil die CIA den Vorfall laut dem Onlinedienst CNET nicht kommentieren wollte. Bislang gibt es lediglich eine Twitter-Nachricht , in der sich die Hacker-Bewegung zu der Aktion bekannte: "CIA Tango down", heißt es da. "Tango down" ist ein von US-Spezialkräften benutzter Ausdruck, wenn ein Feind ausgeschaltet wurde.

Möglich wäre, dass eine sogenannte DDOS-Attacke des Hacker-Netzwerkes die CIA-Site zum Absturz brachte. Dabei wird ein Webserver mit Datenanfragen überhäuft, bis er zusammenbricht.

Zuletzt "Operationen" gegen FBI und US-Ministerium

Zuletzt hatte Anonymous auf diese Weise im Januar die Websites der Bundespolizei FBI und des US-Justizministeriums als Vergeltung für die Schließung der Online-Speicherplattform Megaupload angegriffen.

Die Anonymous-Bewegung setzt sich für den freien Datenfluss , Redefreiheit und gegen Zensur ein. Aktivisten starteten unter dem Decknamen der Bewegung schon zahlreiche Angriffe auf Banken, Kreditaktenfirmen oder Behörden. Die Hacker sind aber nur locker organisiert; im Prinzip kann jeder sich für sie ausgeben, ohne dass das Gegenteil bewiesen werden kann.

Die Aktivisten schließen sich zumeist ad hoc zu einzelnen "Operationen" unterschiedlichster Art zusammen. Bekannt geworden war das Kollektiv vor allem mit Angriffen auf Firmen, die dem Enthüllungsportal Wikileaks die Zusammenarbeit aufgekündigt hatten, etwa Mastercard .