Nach 244 Jahren wird es keine weitere gedruckte Ausgabe der Encyclopaedia Britannica mehr geben. Der Chef der gleichnamigen Firma aus Chicago , Jorge Cauz, kündigte in der New York Times an, künftig nur noch Lehrmaterialien drucken zu wollen. Die Enzyklopädie werde im Internet weitergeführt. "Es ist ein Übergangsritus in dieser neuen Ära", sagte Cauz.

Cauz nimmt die Herausforderung an, gegen die kostenlose Wikipedia anzutreten: "Manche werden das traurig finden und nostalgisch sein. Aber wir haben jetzt ein besseres Werkzeug. Die Website wird ständig aktualisiert, sie ist viel umfassender und sie ist multimedial." Und sie ist kostenpflichtig. Der unbegrenzte Zugriff auf alle Artikel kostet umgerechnet 60 Euro im Jahr.

Dafür gibt es zunächst einmal weniger Material als bei der Wikipedia. Cauz ist da ganz offen: "Wir haben sehr verschiedene Ziele. Die Britannica wird kleiner als Wikipedia. Wir können uns nicht um jeden einzelnen Zeichentrick-Charakter und das Liebesleben aller Promis kümmern. Aber es muss eine Alternative geben, bei der die Fakten wirklich wichtig sind."

In Sachen Faktentreue allerdings ist die Britannica der Wikipedia nicht so überlegen, wie es Cauz gerne hätte. Schon 2005 hatte das Magazin Nature in einem Vergleich von Wikipedia und Britannica festgestellt, dass die Wikipedia bei Wissenschaftsthemen kaum fehlerbehafteter ist als die Online-Ausgabe der redaktionell betreuten Britannica.

Cauz argumentiert, die Britannica profitiere von ihren prestigeträchtigen Quellen, also ihren teils bekannten Autoren, ihren sorgfältig redigierten Einträgen und dem Vertrauen der Nutzer in die Marke Britannica.

Die Encyclopaedia Britannica erschien erstmals 1768. Sie war ein Produkt der schottischen Aufklärung. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie in den USA erschienen. Die letzte gedruckte Ausgabe ist die aus dem Jahr 2010, 32 Bände stark, mehr als einen Zentner schwer. Der Preis: umgerechnet 1.433 Euro.

Nur 8.000 Komplettausgaben wurden von dieser letzten Edition bislang verkauft. In Spitzenzeiten waren es 120.000, schreibt die New York Times . Das Unternehmen erziele mittlerweile nur noch weniger als ein Prozent seiner Einnahmen mit dem Verkauf der gedruckten Ausgaben. Rund 85 Prozent kämen aus dem Verkauf von Lehrmaterialien, rund 15 Prozent aus Online-Abonnements.