Am Sonntagmorgen war es pakistanischen Usern nicht mehr möglich, auf Twitter zuzugreifen. Die Regierung hatte den Internet-Kurznachrichtendienst wegen angeblich blasphemischer Inhalte gesperrt. Mittlerweile sei Twitter aufgrund einer Anordnung von Premierminister Yousaf Raza Gilani wieder für alle zugänglich, berichtete die pakistanische Zeitung Express Tribune .

Ein Sprecher der Telekommunikationsbehörde in Islamabad sagte, das Informationsministerium hätte die Anweisung für die Sperrung gegeben. Grund seien Aufrufe via Twitter, Karikaturen über den Propheten Mohammed zu erstellen.

Einem Vertreter des Informationsministeriums zufolge verlangte die Behörde von Twitter mehrfach, den Wettbewerb nicht zuzulassen. Das Unternehmen habe aber nicht reagiert. Für viele Muslime, die in Pakistan die große Mehrheit der Bevölkerung stellen, ist jegliche Darstellung des Propheten Mohammed Gotteslästerung.

Vor zwei Jahren hatte Pakistan aus ähnlichen Gründen den Zugang zum sozialen Netzwerk Facebook , zum Video-Portal YouTube und zu etwa 1.000 anderen Internetseiten für fast zwei Wochen blockiert.

Die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten im Jahr 2005 hatte in der muslimischen Welt Empörung ausgelöst. In Pakistan wurden 2008 acht Menschen bei einem Selbstmordanschlag auf die dänische Botschaft getötet. Zu dem Attentat hatte sich das Terrornetzwerk Al-Kaida bekannt, das sich für die Veröffentlichung der Karikaturen rächen wollte.