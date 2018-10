Das Verfahren gegen den Gründer von Megaupload, Kim Schmitz , ist wohl nicht so wasserdicht, wie es das FBI gern hätte. Nicht nur, dass seinem Unternehmen nie eine Strafanzeige zugestellt wurde , wie es das amerikanische Recht eigentlich vorschreibt, auch die Beschlagnahmung seines Vermögens lief wohl nicht ganz korrekt ab.

Und nun hat die leitende Richterin des High Courts in Neuseeland , Helen Winkelman, auch noch entschieden, dass der Durchsuchungsbeschluss für sein Haus in Coatesville illegal war. Ursache dafür sind Formfehler, wie die Richterin in ihrem Beschluss urteilte, den die australische Zeitung National Business Review veröffentlichte . So sei im Durchsuchungsbeschluss nicht erwähnt worden, dass das beschlagnahmte Material in die USA geschickt werden solle. Auch sei der Beschluss zu allgemein gehalten gewesen und habe nicht näher ausgeführt, was eigentlich gesucht werden sollte.

Bei der Durchsuchung sei aufgrund des unklaren Beschlusses Material beschlagnahmt worden, das nichts mit dem Fall zu tun habe, schreibt die Richterin in ihrem Beschluss. Ein Richter soll nun alle Daten sichten und all das an Schmitz zurückgeben, was nichts mit der Anklage zu tun hat. Die neuseeländische Polizei werde nach dem Sichtungsprozess relevante Informationen an die USA übermitteln.

FBI soll Festplattenkopien zurückgeben

Außerdem bat Winkelman das FBI, sämtliche "geklonte Daten", also Festplattenkopien, freiwillig an Neuseeland zurückzugeben. Das FBI hatte zwar nichts aus Schmitz' Haus mitgenommen, aber die Beamten hatten die gefundenen Festplatten vollständig kopiert und diese Kopien in die USA geschickt.

Nach Ansicht der Richterin haben sie sie damit der Kontrolle der neuseeländischen Polizei entzogen. Die habe nun keinen Einfluss mehr darauf, was mit den Daten geschehe.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die amerikanische Behörde davon beeindrucken lässt und die Festplattenkopien zurück schickt. Die Neuseeländer hatten das FBI auch schon angewiesen, der Gegenseite, also Schmitz' Anwälten, alle beschlagnahmten Unterlagen zugänglich zu machen, damit er sich ordentlich verteidigen kann. Aus den USA hieß es jedoch, das sei nicht beabsichtigt.

Die amerikanische Regierung wirft Schmitz in ihrer Anklageschrift unter anderem vor , eine kriminelle Vereinigung gegründet und Geld gewaschen zu haben. Er soll durch Urheberrechtsverletzungen einen Schaden von 500 Millionen Dollar verursacht und 175 Millionen Dollar mit kriminellen Geschäften verdient haben. Sie verlangt daher seine Auslieferung und will ihn nach amerikanischem Recht anklagen.