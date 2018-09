Für Entwickler von Indie Games ist es schon ein etabliertes Geschäftsmodell, nun gibt es auch für Musik ein erstes Humble Bundle . Das Prinzip: Musiker stellen neue Alben als Bündel bereit und der Käufer zahlt für das ganze Downloadpaket, so viel er will. Der Erlös geht an die Musiker, die Organisatoren und an gemeinnützige Einrichtungen wie etwa die Electronic Frontier Foundation (EFF) . Der Käufer bestimmt, wer davon wie viel abbekommt.

Die Firma Humble Bundle Inc. stellt bereits regelmäßig Indie Bundles zusammen. Sie bestehen aus mehreren, vielgelobten Spielen von unabhängigen Entwicklern. Die Spiele haben keinerlei Kopierschutz und sind für OS X, Linux und Windows erhältlich. Jede Paket-Aktion dauert zwei Wochen. Vom fünften und bisher letzten Spiele-Bündel wurden knapp 600.000 Stück verkauft, die Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 5,1 Millionen US-Dollar.

Das Modell hat auch schon mehrere Nachahmer gefunden, die ebenfalls Indie Games verkaufen wollen. Nun macht Humble Bundle Inc. den nächsten Schritt und versucht, auch Musik nach dem erfolgreichen Prinzip zu verkaufen. Die teilnehmenden Künstler sind zwar keine Superstars, aber auch keine Newcomer. Vor allem viele Gamer dürften sie kennen: They Might Be Giants etwa sind eine etablierte und internetaffine Alternative-Band. Unter anderem haben sie als erste Gruppe mit einem Vertrag bei einem Major-Label ein Album ausschließlich im MP3-Format verkauft.

MC Frontalot gehört zu den populärsten Nerdcore-Hiphoppern. Christopher Tin und Hitoshi Sakimoto sind bekannte Komponisten von Spiele-Soundtracks. Und der Singer-Songwriter Jonathan Coulton singt gerne über Geeks, Science Fiction und Technik.

Alle Alben werden im MP3-Format oder als FLAC -Datei zum Download angeboten, ohne jeden Kopierschutz. Die Aktion läuft noch bis zum 9. August. Nach neun Stunden waren bereits rund 24.000 Bündel verkauft. Neben der EFF wird auch die Child's Play Charity mit Spenden bedacht. Die besorgt von dem Geld Computerspiele für Kinder in Krankenhäusern. Mit Schiebereglern auf humblebundle.com definiert jeder Kunde, ob der größte Teil seines Geldes an die Musiker, an Humble Bundle Inc. oder an die gemeinnützigen Organisationen geht.

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Ob sich die Aufnahme in ein Bündel für einen Künstler lohnt, hängt nicht nur von der Absatzzahl ab und davon, wie groß der Anteil der Einnahmen ist, den die Käufer den Künstlern zusprechen. Die Aktion ist auch eine Art Werbe-Event, allein schon, weil sie zeitlich eng befristet ist und in dieser Zeit in vielen Blogs und klassischen Medien erwähnt wird. Bestenfalls profitieren nun die Musiker auch längerfristig von der Aufmerksamkeit, die sie und ihr neues Album bekommen.

Natürlich können die Einnahmen auch geringer ausfallen, als es beim klassischen Vertrieb der Fall wäre – wenn also eine Plattenfirma die jeweiligen Alben beworben und verkauft hätte. Doch gerade die Unabhängigkeit von der Musikindustrie und der Reiz eines neuen Onlinegeschäftsmodells dürfte für die Künstler besonders reizvoll sein.

Nach Games und Musik steht der nächste Schritt bereits fest: Der bekannte Blogger Cory Doctorow deutet an , dass es demnächst auch Humble Bundles aus E-Books geben wird.