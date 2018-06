Apple hat sich um einen groß angelegten Einstieg beim Online-Kurznachrichtendienst Twitter bemüht. Es sei um eine strategische Investition im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar gegangen, berichtete die New York Times . Twitter wäre dabei insgesamt mit mehr als zehn Milliarden Dollar bewertet worden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Derzeit gebe es aber keine Gespräche. Nach Informationen der Financial Times liegen die Verhandlungen mehr als ein Jahr zurück. Apple wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Von Twitter war keine Stellungnahme zu erhalten.



Während Apple mit seinen iPhones und iPads Milliarden verdient und mit der iTunes-Plattform den Vertrieb von Musik und anderen Medien umkrempelte, konnte das Unternehmen bisher nicht in der neuen Welt der Online-Netzwerke punkten. Sein Musik-Netzwerk Ping führt nach knapp zwei Jahren ein Schattendasein, obwohl das Potenzial mit mehr als 300 Millionen Nutzern der iTunes-Plattform riesig wäre. Apple-Chef Tim Cook gestand kürzlich ein, dass Ping sich schwach entwickelt habe und eingestellt werden könnte.



Apple wollte bei Ping ursprünglich mit Facebook zusammenarbeiten, doch die Bedingungen des weltgrößten Online-Netzwerks seien unannehmbar gewesen, ließ damals Apple-Gründer Steve Jobs ohne nähere Erklärung fallen. Daraufhin zeichnete sich eine Annäherung an Twitter ab. Im vergangenen Jahr wurden Twitter-Funktionen in großem Stil in Apples mobiles Betriebssystem iOS integriert. Laut Financial Times gab es zu dieser Zeit auch die Gespräche über einen Einstieg.

Apple und Facebook sehen sich als Partner



Inzwischen hat sich aber auch das Verhältnis zwischen Apple und Facebook verbessert. Von beiden Seiten wurde zuletzt erklärt, man sehe sich als Partner. Für Herbst wird auch eine vertiefte Integration von Facebook in die Apple-Software erwartet.

Auf dem Feld der sozialen Netzwerke, das von Facebook dominiert wird, spielt Apple bislang keine Rolle. Fraglich sind allerdings die Geschäftschancen dieser Internet-Netzwerke. Twitter wie auch Facebook kämpfen noch darum, aus der gewaltigen Kundenbasis mehr Geld zu schlagen. Dies setzt den Börsenneuling Facebook am Aktienmarkt immens unter Druck. Auch Twitter wurde als aussichtsreicher Börsenkandidat gehandelt. Das Unternehmen machte aber wiederholt deutlich, dass es über große Bargeldmittel verfüge und keine Eile habe, sich zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen.