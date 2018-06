Wie konnte ein Blog die größte Brustkrebsstiftung der USA nicht nur zum Rückzug einer angekündigten Kürzung, sondern auch zum massiven Umbau ihrer Führung bringen? Indem es Menschen ermöglichte, Protest spontan und unabhängig von der Bindung an eine Organisation zu äußern. Und weil die Aktivisten ein klares Ziel hatten: Sie wollten das US-Beratungsnetzwerk Planned Parenthood schützen.

Das finanziert in den USA örtliche Frauengesundheitszentren. Nachdem an der Spitze eines ihrer größten Förderer, der Susan G. Komen Stiftung, die Führung gewechselt hatte, wollte diese Stiftung dem Netzwerk Planned Parenthood Geld für Brustkrebsvorsorge streichen.

Liberale Beobachter vermuteten , Ursache dafür sei die strenge Anti-Abtreibungshaltung der Vizepräsidentin der Stiftung, Karen Handel. Denn neben Brustkrebsprävention bietet Planned Parenthood auch Hilfe für Frauen an, die eine Abtreibung wollen.

An dem Tag, an dem Komen die Streichung der Mittel bekannt gemacht hatte, startete die Social-Media-Expertin Deanna Zandt einen Tumblr-Blog . Dort lud sie Menschen ein, zu erzählen, wie Planned Parenthood ihnen geholfen hatte und warum die Beratungsstelle nach ihrer Meinung weitere Unterstützung bekommen sollte. Nach nur zwei Tagen standen dort bereits mehr als einhundert Geschichten. Kurz darauf griffen Medien das Thema auf. Drei Tage nach der ursprünglichen Ankündigung nahm Komen die Streichung der Mittel für die Krebsvorsorge zurück. Außerdem haben seitdem neun Mitglieder der Geschäftsführung die Stiftung verlassen, darunter Karen Handel.

Zusammenspiel von Netzwerken



Dem Blog war es gelungen, drei Gruppen, die sich in völlig unterschiedlicher Intensität und Ausprägung mit dem Konflikt identifizierten, als Unterstützer zu gewinnen: die Planned-Parenthood-Mitarbeiter, deren Stellen durch die Streichungen betroffen gewesen wären; die Menschen, denen die Beratung geholfen hatte; und diejenigen, die es unabhängig vom aktuellen Streitfall für falsch halten, wenn weibliche Gesundheit Gegenstand politischer Machtkämpfe wird.



Schlagkraft erhielt der Blog, weil es ihm gelang, diese drei Gruppen zu Aktivisten zu machen und ein Thema anzusprechen, das auch die Massenmedien beschäftigte: Wer kontrolliert die Gesundheitsvorsorge von Frauen und aus welchen Motiven? In den USA ist das ein wichtiges Thema. Es gibt dort seit Jahrzehnten Streit um Abtreibungen und die oft religiös motivierte sogenannte Pro-Life-Bewegung . Die Debatte ist so heftig, dass sie teilweise mit Gewalt ausgetragen wird.



Was hat das mit dem Internet zu tun? Erst das Netz ermöglicht es, diese Protestgruppen an einem Ort zu vereinen. Und zwar so, dass es für potenzielle Mitstreiter leicht ist teilzunehmen und den Protest in ihr eigenes Netzwerk weiterzutragen. Je mehr Unterstützer, desto größer der Druck, der auf die Gegenseite ausgeübt wird, desto größer die Protestwelle und die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den Medien zur Kenntnis genommen wird. Womit sie noch weiter wachsen kann.

Selbstzerfleischung ist eine Gefahr

Hat Protest, der sich über das Internet organisiert, also per se Erfolgsaussichten? Das kommt auf die Ziele an. Im Fall des Berliner Slutwalk zeigt sich derzeit, dass nicht jeder Protest Schlagkraft entwickelt, nur weil sich Mitstreiter und Mitstreiterinnen im Netz organisieren.