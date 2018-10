Smartphones, Schaufensterpuppen oder Internetseiten sollen uns nicht nur erkennen, sie sollen auch unsere Emotionen bemerken und deuten. Die sogenannte affektive Informatik möchte so unser Leben besser machen: optimales Einkaufen, höhere Kundenbindung oder mehr Sicherheit. Das zumindest verspricht Affectiva, ein amerikanischer Hersteller von Software zur Messung von Emotionen.

Mobiltelefone erkennen beispielsweise anhand unserer Stimme, ob wir müde sind und ein wenig Werbung von Starbucks vielleicht angebracht wäre, Schaufensterpuppen sehen, wie wir auf die neue Modelinie im Schaufenster reagieren. "Das ist keine Zukunftsmusik", sagt Rosalind Picard, Wissenschaftlerin im Dienste von Affectiva: "Unsere Software kann zum Beispiel mithilfe einer hochauflösenden Kamera Gesichtsausdrücke erkennen und sagen, ob jemand glücklich, aufmerksam, verwirrt oder überrascht ist."

Die dafür nötige Software wurde von einem Wissenschaftlerteam des MIT unter Leitung von Picard entwickelt. Man habe 100.000 Gesichtsausdrücke von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen gesammelt, sodass die Software Affdex durch die Analyse von mehr als zwanzig Gesichtspunkten in der Lage sei, Emotionen zu erkennen. Selbst kulturelle Unterschiede seien kein Problem. "Affdex weiß, dass Japaner in Geschäftsgesprächen dazu neigen, weniger Emotionen zu zeigen als beispielsweise Menschen aus Brasilien", sagt Picard.

Schaufensterpuppen beobachten Kunden

Das Internetunternehmen AOL zeigte sich nach einer Pilotstudie begeistert: Es sei dank affektiver Informatik möglich, eine emotionale Bindung zwischen Internetnutzern und Marken herzustellen.

Auch der Einsatz in Kaufhäusern ist geplant. Die Software analysiert, wo Produkte oder Reklame platziert werden müssen, damit sie den Kunden optimal ansprechen. Hierzu werden Probanden mit Sensoren ausgestattet und zum Probeeinkaufen geschickt. Mit Kameras ausgerüstete Schaufensterpuppen spionieren die Kunden aus und analysieren ihre Gesichtsausdrücke, um herauszufinden, wie sie auf die Waren reagieren.

Spätestens hier äußern Experten ethische Bedenken. "Wenn wir von unserer rationalen Entscheidung abgebracht werden und hin zu einer emotionalen, womöglich gegen unseren Willen, dann ist das höchst problematisch", sagt Karsten Weber, Professor für allgemeine Technikwissenschaften an der TU Cottbus.

Überhaupt sind unabhängige Beobachter nicht so begeistert von der Idee. Affektive Informatik könnte zusammen mit einem Körperscanner an Flughäfen die Sicherheit erhöhen, ist man bei Affdex zwar überzeugt. Verdächtige Personen könnten schließlich anhand ihres Gesichtsausdruckes enttarnt werden.

Wer lächelt, ist nicht unbedingt glücklich

Das aber ist nach Meinung von Experten problematisch und könnte nicht nur Persönlichkeitsrechte verletzen: "Eine Maschine darf keine letzten Entscheidungen treffen", sagt der Technikphilosoph Bernhard Irrgang. Es sei nicht zu verantworten, wenn ein Mensch aufgrund der falschen Entscheidung einer Maschine bestraft werden würde.

"Auch die Programme von Affectiva machen Fehler", sagt Rosalind Picard. Grundsätzlich glaubt Forscherin aber an ihre Erkennungssoftware: "Am MIT haben wir in einer Studie sogar gezeigt, dass Software besser als Menschen ein lachendes Gesicht von einem frustrierten unterscheiden konnte." Wie hoch genau die Fehlerquote ist, kann sie aber nicht sagen.

Fehlerquoten sind dabei nicht einmal der Kern des Problems. "Maschinen können nicht emulieren, was wir denken oder was wir fühlen. Sie können immer nur simulieren, was von außen irgendwie schematisierbar ist", sagt Irrgang. Der Psychologieprofessor Arvid Kappas fügt hinzu: "Wir überschätzen völlig die Bedeutung des Gesichtsausdruckes." Der Ansatz von Systemen wie Affdex sei grundsätzlich falsch. "Ein Lächeln bedeutet nicht automatisch, dass wir glücklich sind."