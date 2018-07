Die USA werden keinen Todesstern bauen. Das US-Präsidialamt teilte in einer offiziellen Erklärung mit, dass man sich dagegen entschieden habe, eine Weltraum-Superwaffe zu bauen, vergleichbar der aus den Star-Wars-Filmen.

Die Regierung von Präsident Obama reagierte damit auf eine Onlinepetition, die mehr als 30.000 Menschen unterzeichnet hatten. Darin wurde gefordert, dass die USA mit dem Bau eines Todessterns beginnen sollten. Zur Begründung heißt es: "Indem wir unsere Verteidigungsressourcen auf eine überlegene Weltraum-Plattform und ein Waffensystem wie den Todesstern konzentrieren, kann die Regierung Stellen in den Bereichen Bau, Ingenieurswesen und Erforschung des Weltalls schaffen und zudem unsere nationalen Abwehrkräfte verstärken."

Wenn eine Petition von mehr als 25.000 Bürgern unterzeichnet wird, dann muss sich die zuständige Regierungsstelle damit auseinandersetzen. Im Fall des Todesstern-Vorschlages fiel diese Aufgabe Paul Shawcross zu, der im US-Präsidialamt für das Wissenschafts- und Raumfahrt-Budget verantwortlich ist.

Er gab sich Mühe, die abstruse Forderung adäquat zu beantworten, schließlich hat die Petition viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. So versuchte er mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Augenzwinkern zu begründen, warum seine Regierung nicht in der Lage sei, einen solchen Todesstern zu bauen.

Horrende Kosten

Zunächst verwies Shawcross auf die horrenden Kosten: Die Leigh University hatte berechnet, dass eine solche interstellare Superwaffe 850 Billiarden US-Dollar kosten würde. Dazu schrieb der Regierungsvertreter: "Wir arbeiten hart daran, das Regierungsdefizit zu vermindern und nicht aufzublähen." Das US-Haushaltsdefizit beträgt derzeit 1,1 Billionen Dollar, dieses würde sich also durch die Todesstern-Baukosten um den Faktor 773.000 vervielfachen.

Als weiteres Argument gegen den Todesstern-Bau schreibt Shawcross: "Die Regierung ist dagegen, Planeten zu sprengen." In den Star-Wars-Filmen sind die Todessterne für den Zweck konstruiert, Planeten komplett zu zerstören.

Mit seinem letzten Argument zeigt der Regierungsbeamte, wie sehr er in der Welt der Darth Vaders und Jedi-Ritter zu Hause ist. Er schreibt: "Warum sollten wir unzählige Steuergelder für einen Todesstern ausgeben, der eine Schwachstelle aufweist, so dass er von einem Ein-Mann-Raumschiff zerstört werden kann?" Genau das gelingt dem Helden Luke Skywalker in dem ersten veröffentlichten Star-Wars-Film Krieg der Sterne.