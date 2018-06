Eine Drohne, die Autos mit Netzen einfängt – das klingt verrückt, aber die EU-Kommission kann sich so etwas durchaus vorstellen. Sie hat Anfang des Jahres ein Forschungsprojekt namens Aeroceptor ins Leben gerufen, in dem mehrere Hochschulen und Rüstungsunternehmen herausfinden sollen, wie Drohnen ein flüchtendes Auto oder Boot stoppen können, ohne es gleich zu bombardieren.

Das Ziel ist es, "nicht kooperative Fahrzeuge" aufhalten zu können, ohne Einsatzkräfte, Insassen und unbeteiligte Dritte zu gefährden. So steht es in der Projektbeschreibung. Beispiele seien Schmugglerfahrzeuge oder Terroristen mit einer Autobombe.

Die Europaabgeordnete Sabine Lösing und der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko von der Linken wollten wissen, welche Maßnahmen die EU-Kommission dabei im Sinn hat. Die Antwort aus Brüssel im Wortlaut:

elektromagnetische Störungen zur Blockierung der Motorelektronik

Netze, in denen sich Räder von Fahrzeugen oder Propeller von Booten verwickeln

Spezial-Polymerschaumstoff, der allmählich verhärtet und das Fahrzeug zum Halten bringt

Vorrichtungen zum Durchstechen der Reifen

Farbmarkierungen und Lautsprecher.

"Polizeifantasien aus Entenhausen" nennen die beiden Linken das, von der EU unterstützt mit 3,5 Millionen Euro und angesetzt auf drei Jahre. Federführend in dem Projekt ist das Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) in Madrid. Beteiligt sind das spanische Innenministerium und weitere Forschungseinrichtungen aus Spanien, Italien, Österreich, Polen, der Türkei, Israel sowie das Rüstungsunternehmen Israel Aerospace Industries (IAI) und das israelische Ministerium für Öffentliche Sicherheit.

Die "ethische und rechtliche Dimension" des Projekts solle "gebührend berücksichtigt" werden, heißt es in der Antwort der EU-Kommission, etwa durch "Arbeitspakete" und "Checklisten" sowie die Einbeziehung der spanischen Datenschutzbehörde. Das für die Qualitätssicherung und Risikoanalyse des Projekts zuständige Austrian Institute of Technology (AIT) teilt auf Anfrage mit, "dass das Projekt sehr strengen und transparenten Beurteilungs- und Auswahlkriterien durch unabhängige ExpertInnen einer Ethik-Komission der EU unterliegt".

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE.

Obwohl mit IAI der Hersteller der flugzeugähnlichen Heron-Drohne einbezogen wird, will sich das Konsortium auf RPAS (remotley piloted air systems, ferngesteuerte Luftfahrtsysteme) mit Rotoren konzentrieren. Das wären zum Beispiel Quadrocopter.

Lösing und Hunko befürchten, dass diese "vor allem" gegen "unerwünschte Migranten an den EU-Außengrenzen" eingesetzt werden sollen, also um Flüchtlingsboote auf offener See aufzuhalten.

In den öffentlich zugänglichen Informationen zum Aereoceptor-Projekt ist davon nur indirekt die Rede. In der Projektbeschreibung heißt es, US-Studien hätten ergeben, das Aufhalten von Fahrzeugen sei oftmals gefährlich für Polizisten und Grenzschützer.

Zu den Vorteilen von Drohnen-Einsätzen gehören demnach unter anderem das geringere Risiko für Überreaktionen durch Einsatzkräfte, mehr Sicherheit für Gesetzeshüter und die angebliche Allwettertauglichkeit der Fluggeräte. Außerdem sei der Einsatz von Drohnen kostengünstig und umweltfreundlich, weil sie wenig Treibstoff verbrauchen.