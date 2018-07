Um kurz nach 19 Uhr rauschte die unglaubliche Nachricht in die Timeline bei Twitter. "Breaking: Two Explosions in the White House and Barack Obama is injured", twitterte der offizielle Account der Nachrichtenagentur AP, die eine zuverlässige Quelle für Nachrichten insbesondere aus den USA ist. US-Präsident Barack Obama sollte also bei zwei Explosionen im Weißen Haus verletzt worden sein.







Eine Nachricht, die die Welt ins Wanken bringen könnte, sich aber als falsch herausstellte.

"Hacker haben den Hauptaccount von Associated Press bei Twitter gehackt und senden fehlerhafte Meldungen über einen Angriff auf das Weiße Haus", teilte AP kurze Zeit später mit. Schon unmittelbar nach der fehlerhaften Eilmeldung hatten sich Mitarbeiter der Nachrichtenagentur bei Twitter um Klarstellung bemüht.



Das Pressebriefing im Weißen Haus begann ebenfalls mit der Stellungnahme eines AP-Reporters, der über den Hack informierte. Obamas Sprecher Jay Carney stellte klar: "Dem Präsidenten geht es gut, ich war gerade noch bei ihm."







Als Folge des Hacks wurde der Twitteraccount von AP gesperrt. Hacker hätten versucht, Passwörter der Journalisten zu stehlen, teilte die Nachrichtenagentur mit.



Börsenkurse stürzen ab



Doch die Falschmeldung an die rund 1,9 Millionen Follower hat bereits zu kurzer Panik an den Aktienmärkten geführt und drückte den US-Leitindex Dow Jones Industrial kurzzeitig in die Verlustzone. Innerhalb weniger Minuten sank er bis auf rund 14.554 Punkte, erholte sich dann aber rasch wieder. "Völliger Blödsinn, aber die Märkte sind sensibel und reagieren in Windeseile auf sowas", sagte einer der Händler zu der Entwicklung.

Welche Konsequenzen AP und Twitter aus der Kaperung des AP-Accounts ziehen, ist noch unklar.