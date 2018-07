Autovervollständigen heißt die Funktion, die bei Google dafür sorgt, dass jedem individuelle Suchbegriffe vorgeschlagen werden. Diese Suchworte verraten viel über unsere Gedanken und Wünsche. Die Fotografin Alisa Kronberger will das mit ihrem Projekt Dear Google, what is life? zeigen. Sie ist durch die Welt gefahren und hat Menschen nach dem Sinn des Lebens googeln lassen.