So leicht war es noch nie, anderen über die digitale Schulter zu gucken. Apple-Manager Eddie Cue führte das bei der Keynote des Konzerns am Dienstagabend vor, als er zusammen mit seinem Kollegen Roger Rosner ein Poster bearbeitete. Rosner teilte das mit dem Programm Pages erstellte Dokument kurzerhand per iCloud, und schon konnten die beiden auf der Bühne parallel daran arbeiten. Das sah recht simpel aus. Zumindest half es dabei, aus dem ersten kitschigen Entwurf einen etwas weniger geschmacklosen zu machen.



Apple hat am Dienstag nicht nur zwei neue iPads, das verbesserte MacBook Pro und den diabolisch-schwarzen Mac Pro vorgestellt, der auf Twitter bereits "Darth-Vader-Mac" getauft wurde. Apple hat auch sein Software-Angebot grundlegend überarbeitet. Das könnte für den Konzern fast wichtiger sein als schnellere und leichtere Tablets. Und für die Nutzer und ihre Privatspähre ebenfalls.



Apples Idee: Die plattformübergreifende Nutzung der Software soll vereinfacht werden. Damit das vonstatten gehen kann, müssen Nutzer ihre Daten allerdings in die iCloud auslagern. Stärker als alle seine Vorgänger soll deshalb das neue Betriebssystem Mavericks die Nutzer zum Auslagern ihrer Daten auf externe Server animieren. Apple bietet das Update für alle Mac-Rechner, die ab Mitte 2007 hergestellt wurden, gratis an.

Doch was der Konzern da als Zukunftsstrategie präsentiert, kann in Zeiten des größten Überwachungsskandals der Menschheitsgeschichte durchaus Misstrauen wecken. Es wäre alles ein gute Idee, wenn es die NSA nicht gäbe, so lautete nach der Apple-Präsentation vielerorts das erste ironische Fazit von Beobachtern. Die eigenen Passwörter in der Cloud, auf Rechnern in den USA – da werden manche skeptisch.



Nach monatelangen und immer neuen Enthüllungen sind Bedenken gegen die zunehmende Einbindung von externen Servern, auf die sich Geheimdienste wie die NSA oder das britische GCHQ Zugriff verschaffen können, mehr als nachvollziehbar. Doch Apple scheint das entweder nicht zu verstehen oder einfach nicht thematisieren zu wollen.

Diesen Eindruck konnte zumindest bekommen, wer die Liveübertragung der Keynote verfolgte, bei der das Überwachungsthema mit keinem Wort erwähnt wurde. Wie schon im September bei der Präsentation des neuen iPhones 5S, in das ein Fingerabdrucksensor für die Freischaltung und das Bezahlen im iTunes Store eingebaut ist, griff Apple die NSA-Sorgen höchstens andeutungsweise auf.