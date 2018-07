Im November des vergangenen Jahres passierte etwas Seltsames. Etliche computeraffine Freunde von mir verbrachten plötzlich jeden Tag mehr Zeit im Freien als ich in einer ganzen Woche. Und das im bitterkalten Winter 2012. Sie gingen Ingress spielen, dieses neue Augmented-Reality-Spiel aus dem Hause Google, das man auf seinem Smartphone spielt.

Als angehende Ethnologin stellte ich die naheliegendste Frage: Warum zum Teufel tut ihr das? Daraufhin passierte immer wieder dasselbe: Ein begeisterter Ingress-Spieler versuchte mir zu erklären, was Ingress ist und ich verstand kein Wort. Also beschloss ich, im Rahmen einer ethnologischen Feldforschung es selber zu spielen und Interviews mit Spielern zu führen, um das Spiel zu verstehen und herauszufinden, was daran so faszinierend ist.

Was Ingress von einem Spiel wie Tetris unterscheidet, ist, dass die Spieler sich zum Spielen tatsächlich bewegen müssen. Es reicht nicht, auf sein Smartphone zu starren. Man muss auf sein Smartphone starren und dabei gleichzeitig Fahrrad fahren können.

Per GPS wird der eigene Standort ermittelt und auf einer modifizierten Google-Karte angezeigt. Ebenfalls darin zu sehen sind sogenannte Portale, die sich meist an Bauwerken, die eine kulturelle Relevanz haben, befinden. Das kann alles Mögliche sein, vom Justizministerium bis hin zu einem schönen Graffiti. Zu Beginn müssen sich die Spieler außerdem noch für eine der beiden Parteien im Spiel entscheiden, für die grüne Enlightened oder die blaue Resistance. Anschließend können sie als "Agenten" die Portale der Gegenseite erobern und eigene verteidigen.

Fiona Krakenbürger Fiona Krakenbürger alias Fotografiona arbeitet als Fotografin und studiert Europäische Ethnologie in Berlin. Bekannt geworden ist mit ihrem Blog Fiona lernt Programmieren. Darin beschreibt sie seit Anfang 2012, wie sie mit Hilfe von Freunden, Bekannten und Lehrbüchern die Programmiersprachen Assembler, C und Python lernt.

Portale sind die Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Die physische und digitale Interaktion mit ihnen ist das zentrale Element. Immer wieder changiert mein Handeln zwischen der Spielwelt, in der ich Punkte sammle, und der realen Welt, in der ich genervt den hupenden Autos aus dem Weg gehe.



Für die einen ist Ingress eine Revolution der Spieleindustrie, für die anderen vermutlich unheimliches Teufelszeug, für die meisten wiederum ist es wahrscheinlich völlig irrelevant. Das ist alles nachvollziehbar, dennoch lohnt eine detaillierte Betrachtung.

Mein Kiez bleibt blau

Kristian Köhntopp, der Autor der Ingress-Anleitung "How not to suck at Ingress", schrieb in einem Beitrag auf Google Plus: "Ingress is a contact sport. Three months into the game, you'll realize that there is just about nothing that you can accomplish in this game alone." Wer Ingress spielen will, muss sich früher oder später mit anderen zusammentun, zumindest wenn er aufsteigen und das höchsten Level mit der Nummer acht erreichen will.

An meinem ersten Tag als Ingress-Agentin wurde ich zu einem Treffen an der Siegessäule eingeladen, wo etwa 40 Resistance-Spieler gemeinsam alle umliegenden Portale zerstörten. Wir gingen mehrmals um die Siegessäule herum, bis wir nach zwei Stunden den Abend plaudernd im Sonnenuntergang ausklingen ließen.

Solche Events sind keine Seltenheit und bilden neben regionalen Stammtischen und kleineren Aktionen eine wichtige Komponente des Spiels. Ingress vermag reale soziale Beziehungen positiv zu verändern. Oder auch negativ.