Das Wort Netzneutralität ist die Übersetzung des englischen Begriffs network neutrality. Netzneutralität meint, dass alle Datenpakete im Internet gleich behandelt werden. Bei ihrem Transport spielen Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel keine Rolle. Dieses Prinzip der diskriminierungsfreien Übermittlung wird Best-Effort genannt. Es bedeutet, dass niemandem eine bevorzugte Behandlung garantiert wird, jeder bekommt die bestmögliche (best effort) Bandbreite, die gerade zur Verfügung steht.

Diese demokratische Idee war im Netz lange eine technische Notwendigkeit. Die ursprünglich wenigen Leitungen sollten so gut wie möglich ausgelastet werden. Daher werden Daten in Pakete zerhackt und jedes davon über verschiedene Wege geschickt. Es gibt nicht wie beim Telefon eine Leitung, die für eine konkrete Kommunikation reserviert wird. Um diese vernetzte Struktur so gut wie möglich auszulasten, werden alle Datenpakete mit der gleichen Priorität behandelt und in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie ankommen (First-In/First-Out-Prinzip). Niemand kann sich vordrängeln, niemand kann eine Leitung fest für sich reservieren. Die begrenzte Bandbreite soll dadurch allen so gut wie möglich dienen.

Für Nutzer bedeutet es letztlich, dass alle Inhalte und Dienste des Internets frei zur Verfügung stehen. Wer einen Zugang zum Netz hat, kann alles nutzen, was dort verfügbar ist – das Gegenteil wären spezialisierte Angebote wie beim Mobilfunk. Also beispielsweise ein Netzzugang, bei dem E-Mails unbeschränkt und kostenlos sind, Videos aber gesondert bezahlt werden müssten. Firmen haben an letzterem Modell großes Interesse, da es ihnen größere Gewinne verspricht. Für Nutzer würde es aber bedeuten, dass sie weniger frei wären.